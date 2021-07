Spijt van Tattoo start meldpunt huidwonden na weg laseren tatoeage

Stichting luidt noodklok vanwege toename van brandwonden en littekens

Steeds meer Nederlanders die hun tatoeage onvakkundig weg laten laseren blijven zitten met ernstige brandwonden, littekens en andere huidschade. Stichting Spijt van Tattoo start daarom woensdag 14 juli het Meldpunt Tattoo Laser Ellende. Daar kunnen slachtoffers zich melden, waarna hun verwondingen of huid kunnen worden bekeken door een brandwondenspecialist of een plastisch chirurg.

Spijt van Tattoo werd in 2019 opgericht om kosteloos tatoeages in gezicht, hals en handen te verwijderen van mensen die daar later spijt van kregen en moesten rondkomen van een minimum inkomen maar vanwege die tatoeages niet aan een baan konden komen. Hiervoor hebben zich ruim 1100 spijtoptanten aangemeld. Samen met André Hazes junior, maakte de stichting daarover het tv-programma ‘Getekend voor het leven’.

De stichting krijgt sindsdien wekelijks vele e-mails van mensen bij wie het weghalen van de tatoeage faliekant mis is gegaan. Compleet met horrorfoto’s van verbrande huid, rode wonden en vreselijke littekens. Die mensen kon voorheen niet worden geholpen. Door het opstarten van het Meldpunt Tattoo Laser Ellende wil ze slachtoffers toch helpen om erger leed te voorkomen of om ontstaan leed te minimaliseren.

Hoe ontstaat opeens dit fenomeen? Kap- en schoonheidssalons, ontharing en nagelstudio’s, maar ook tattooshops worden wekelijks overspoeld met reclame van producenten en leveranciers van laserapparatuur. Bijna altijd worden de lasers verkocht in combinatie met een cursus, waardoor de indruk ontstaat dat het verwijderen van tatoeages tijdens een paar weekenden geleerd kan worden. ,,Het geheel wordt afgesloten met een diploma of certificaat dat behandelaars vervolgens aan de muur kunnen hangen, waardoor het er voor de consument betrouwbaar uit ziet”, stelt Andy Han van Spijt van Tattoo. ,,Maar het weg laseren van tatoeages is zeer specialistisch werk. Er zijn verschillende huidtypen en sommige soorten inkt reageren zeer agressief op laseren, waardoor de huid makkelijk beschadigd raakt. In veel gevallen krijgen mensen daardoor tweedegraads verbrandingen.”

Voor het Meldpunt Tattoo Laser Ellende heeft de stichting brandwondenexpert Dr. Ymke Lucas, werkzaam in het brandwondencentrum in Rotterdam, en Plastisch chirurg Dr. Etienne Lommen bereid gevonden om hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen. Zij kunnen vanaf de foto’s bekijken wat er gedaan kan worden om nog meer schade te voorkomen of indien mogelijk te minimaliseren. Ook werkt een farmaceutisch bedrijf mee, dat zalf en silicone pleisters voor brandwondenherstel beschikbaar stelt.

Dokter Lucas ziet niet veel van de slachtoffers van mislukte laserbehandelingen, omdat men vaak niet naar de huisarts gaat en ermee door blijft lopen. Ga dus altijd naar de huisarts en indien nodig kan je worden doorgestuurd naar een brandwondencentrum als dit je overkomt.”

Dokter Lommen – bekend van het tv-programma ‘Make me Beautiful : ,,Veel mensen weten niet dat er verschillende methoden zijn waaronder huidtherapieën, die ontstane littekens aanzienlijk kunnen verbeteren. Zelfs huidschade van een jaar of langer geleden kan in veel gevallen verbeterd worden.”

Het Meldpunt Tattoo Laser Ellende voor slachtoffers van mislukte en verkeerde laser behandelingen is te vinden op de website van de stichting Spijt van Tattoo: https://spijtvantattoo.org/laserellende.html