‘Meer aandacht voor vaccineren Afrika nodig om virus wereldwijd onder controle te krijgen’

Één procent van Afrikanen is volledig ingeënt tegen coronavirus | ANP

In de rush op vaccinaties tegen corona hebben rijke landen tot vijf keer meer ingekocht dan nodig was. Ten koste van anderen. Dat was immoreel en dom.

Nu doen veel landen, waaronder ook Nederland, toezeggingen om het overschot aan ingekochte vaccins via COVAX of andere kanalen alsnog te verspreiden onder landen die geen of onvoldoende vaccins hebben.

Afrika loopt ver achter

Maar of dit genoeg is? Daar valt op af te dingen. Afrika loopt ver achter in de aantallen vaccinaties. Daar moet meer aandacht voor komen, zowel voor de aanlevering van vaccins als voor de ondersteuning bij het uitrollen van vaccinatieprogramma’s. Dat is namelijk geen sinecure in arme, fragiele landen met een zwakke gezondheidsinfrastructuur.

Landen die het minder hebben de hand reiken, is een kwestie van medemenselijkheid. Sommige mensen vinden dat een soft argument, maar misschien piepen ze anders als ze beseffen dat solidariteit en keihard eigenbelang hand in hand gaan.

Niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is

Als je niet overal prikt, voorkom je nooit dat er voortdurend nieuwe coronavarianten opduiken. Zoals in India is gebeurd met de deltavariant. Die varianten gaan rond en bereiken ook Nederland, met alle problemen van dien. Niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is.

Dit is een expertquote van Jos Dusseljee, Cordaid, in het kader van ANP Expert Support. Jos Dusseljee is expert gezondheidszorg ontwikkelingslanden bij Cordaid.

Bron: ANP Expert Support