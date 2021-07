Nieuwe techniek voor veilige en effectieve behandeling van hartritmestoornissen

Het UMCG heeft als eerste behandelcentrum in de Benelux een nieuwe, revolutionaire techniek toegepast voor de behandeling van boezemfibrilleren, een veelvoorkomende hartritmestoornis. Met behulp van een elektrisch veld worden kleine littekens gemaakt in het hartweefsel waar de ritmestoornis ontstaat zodat ongewenste prikkels vanaf die plek geblokkeerd worden. De nieuwe methode is snel, effectief en geeft een veel kleinere kans op complicaties.



Boezemfibrilleren is een van de meest voorkomende hartritmestoornissen. Zo’n 170.000 mensen in Nederland hebben er last van. De stoornis kan zorgen voor hartkloppingen, een onregelmatige hartslag, vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst of duizeligheid. Een veel gebruikte behandeling is om door middel van verhitting (radiofrequente energie) of bevriezing (cryoablatie) littekentjes te maken in het hartweefsel bij de longaders om ongewenste elektrische prikkels naar het hart tegen te houden. Dit gebeurt met behulp van katheters die via de lies naar het hart worden gebracht. Jaarlijks worden in Nederland 6.000 patiënten op deze manier behandeld.



“Een nadeel van behandelen met warmte of koude is dat er complicaties kunnen ontstaan doordat omliggend weefsel of zenuwen beschadigd kunnen raken”, zegt Yuri Blaauw, hoofd klinische elektrofysiologie bij het UMCG. “Dat kan bijvoorbeeld leiden tot uitval van het middenrif waardoor mensen tijdelijk kortademig worden. Dit komt voor bij ongeveer 2 op de 100 patiënten. Een andere gevreesde, maar zeldzame, complicatie is schade aan de slokdarm.”



De nieuwe behandelmethode werkt met een techniek waarbij de cellen die de hartritmestoornissen veroorzaken, uitgeschakeld worden door een elektrisch veld. Het is een zeer precieze manier van behandelen waarbij zenuwcellen en ander weefsel niet beschadigd raken. Het risico op complicaties is daarmee lager. Deze nieuwe techniek, de pulsed field ablation, wordt in zo’n 30 centra wereldwijd toegepast en is zeer effectief gebleken: 1 jaar na de ingreep ervaren de meeste patiënten geen klachten meer van boezemfibrilleren.

Blaauw en zijn collega cardioloog Hessel Groenveld behandelden op 1 en 2 juli als eersten in de Benelux 5 patiënten middels pulsed field ablation met de FARAWAVE® katheter van de firma FARAPULSE®. Blaauw: “Een behandeling kon heel snel, binnen een uur, worden gedaan, de patiënten gingen dezelfde dag weer naar huis en hebben geen problemen ervaren. Op deze manier kunnen we in de toekomst veel meer patiënten op een veilige manier helpen. Een belangrijke winst, want er zijn veel patiënten met atriumfibrilleren en er is een lange wachtlijst. We zien deze nieuwe techniek echt als baanbrekend.”

Bron: UMCG