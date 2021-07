1000 reizigers gezocht voor onderzoek naar door muggen en teken overdraagbare infecties

De zomervakantie is voor veel mensen gestart. De zomermaanden brengen echter muggen en teken met zich mee. Naast nare kriebel, rode vlekken en bultjes kunnen deze insecten ook ziekten overdragen op mens en dier. Het UMC Utrecht en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) starten vandaag een onderzoek (One Health Travel Studie) naar het voorkomen van door muggen en teken overdraagbare infecties en zoeken 1.000 reizigers die hieraan willen bijdragen.

Geïnteresseerde reizigers kunnen meer informatie vinden en zich online aanmelden via de studiewebsite: www.OHtravel.nl.



One Health Travel Studie

Muggen en teken komen van nature in Nederland voor. De One Health Travel studie van het LUMC en het UMC Utrecht onderzoekt onder andere de West-Nijl-, Usutu-, Sindbis-, Chikungunya-, Dengue-, Zikavirusinfecties en tekenencephalitis. Deze infecties worden door de beet van een besmette mug of teek op de mens overgedragen en worden ook wel ‘arbovirusinfecties’ genoemd.

Nederland is kwetsbaar voor uitbraken van deze virusziekten vanwege het door water gedomineerde landschap, de bevolkingsdichtheid, onze grote veestapel en de verwachte verschijning van nieuwe muggensoorten. Deze factoren kunnen ervoor zorgen arbovirusinfecties zich hier in de toekomst gaan verspreiden.



“Het is belangrijk dat we meer te weten komen over de risico’s voor Nederland als het gaat om deze infecties door muggen- en tekenbeten”, zegt Patricia Bruijning, projectleider en kinderarts-epidemioloog in het UMC Utrecht. Het is nog niet bekend hoe groot het risico is dat reizigers binnen Europa en Caribisch Nederland een arbovirusinfectie oplopen, omdat de symptomen vaak mild zijn en lijken op griepachtige klachten, waarvoor men niet naar de dokter gaat. De onopgemerkte infecties onder terugkerende reizigers kunnen (in de toekomst) een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Zo ver is het gelukkig nog niet, maar het is belangrijk dat deze dreiging goed in kaart wordt gebracht zodat er indien nodig maatregelen getroffen kunnen worden.



Op reis in Europa? Download de app en doe mee.

Voor het One Health Travel onderzoek zijn 1000 reizigers nodig die op vakantie gaan in Europa (inclusief Nederland) of Caribisch Nederland. Deelnemers zullen gevraagd worden tijdens de reis, via een app, gegevens bij te houden over hun gezondheid, activiteiten tijdens de reis en muggenoverlast die ze ervaren. Bij thuiskomst nemen zij middels een vingerprik zelf wat bloed af dat wordt getest op het voorkomen van muggen overdraagbare infecties. “Met deze app houden we als het ware de vinger aan de pols over nieuwe infecties en muggenhinder op reis” – zegt prof.dr. Leo Visser hoogleraar van het LUMC.



Dit onderzoek is onderdeel van een groot Nederlands project genaamd One Health PACT naar de opkomst van door muggen overdraagbare infecties in Nederland en factoren die hierop van invloed zijn.

Meer informatie over de studie is te vinden op www.OHtravel.nl en https://www.umcutrecht.nl/nieuws. Informatie over de One Health Pact is te vinden op: https://www.onehealthpact.org/

