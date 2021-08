Vivium Naarderheem zet vol in op verduurzaming

Vanaf vandaag neemt Vivium Naarderheem als eerste zorggroep in Nederland de BioDigester 50 in gebruik. Dit innovatieve apparaat zet bioafval zoals groenten, fruit en etensresten om in nieuw groen gas en hoogwaardige plantvoeding. De direct inzetbare energie vormt een duurzaam en gratis alternatief voor aardgas in de bestaande locatie van Naarderheem en zal worden meegenomen naar de toekomstige nieuwbouw.

Vivium Naarderheem is in Nederland voorloper in Geriatrische Revalidatiezorg, revalidatie voor ouderen. Jaarlijks revalideren er ongeveer 800 mensen na een orthopedische ingreep, een beroerte of andere klachten. Ook biedt Naarderheem behandel intensieve zorg zoals bij cliënten met dementie of Parkinson. Er is veel aandacht voor een gezonde leefomgeving. ‘Dit initiatief past perfect in onze duurzaamheidsdoelstellingen en de verantwoordelijkheid die wij voelen om ons steentje bij te dragen aan inclusief werkgeverschap. Zeker als we deze twee belangrijke zaken kunnen combineren met een product dat daarnaast nog zoveel meer mogelijkheden heeft.’ Aldus Maureen Staal, Locatiemanager bij Vivium Naarderheem. Momenteel wordt onderzocht of de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot de BioDigester straks uitgevoerd kunnen worden door een Wajong-medewerker. ‘Naarderheem biedt volop kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die zich nuttig willen maken. Bijvoorbeeld als medewerker cliëntvervoer, administratieve ondersteuning bij de behandelvakgroep of in de keuken.’

Bijlage (foto): Marc Sijms, één van de koks van Naarderheem, neemt de BioDigester 50 in gebruik.

Vivium Zorggroep helpt mensen om hun eigen leven te blijven leiden, in elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Ook nemen we partners en familie zorg uit handen. Wij geloven in de kracht van mensen. Onze klanten en hun naasten weten zélf het beste welke ondersteuning ze nodig hebben. Wij luisteren en bieden een oplossing die past. Of het nu gaat om zelfstandig wonen, revalidatie, goede zorg, een passende woonsituatie of plezierig leven: Vivium helpt mensen verder.

