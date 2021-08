Frits Spits en SVNL maken radioprogramma’s over slapeloosheid

Tijdens de week van de slapeloosheid delen slaapdeskundigen van de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) kennis en tips over slapeloosheid. Zij doen dit in het nachtprogramma ‘De Slapelozen’ van Frits Spits bij KRO-NCRV op NPO Radio 1. Hij biedt een week lang een luisterend oor aan hen die de slaap niet kunnen of willen vatten, gesterkt door slaapdeskundigen, gedragstherapeuten en psychologen.

De SVNL is het aanspreekpunt voor professionals in de klinische slaapgeneeskunde. De vereniging ondersteunt hen bij alle vragen rondom slaap ter bevordering van de gezondheid. Tijdens de week van de slapeloosheid is SVNL dan ook van de partij om haar leden en externe belangstellenden te ondersteunen met kennis en tips. In het nachtelijke radioprogramma ‘De Slapelozen’ bij KRO-NCRV op NPO Radio 1 ondervraagt presentator Frits Spits enkele slaapprofessionals van de SVNL.

Slapeloosheid op NPO Radio 1

In de nacht van 9 op 10 augustus was de aftrap van het nachtprogramma op NPO Radio 1 met als thema ‘liefde’. SVNL-deskundige Sigrid Pillen is somnoloog en gespecialiseerd in slaapstoornissen bij kinderen. Zij is geïnterviewd door Frits Spits. Ook vertelden drie moeders over hun ervaringen met onderbroken nachten door zorg en nachtmerries. Cees de Beer, nachtburgemeester van Nijmegen en ‘spoken word’ artiest, en Nederlandstalige muziek luisterden de uitzending op.

Het programma De Slapelozen is terug te luisteren via: De slapelozen | NPO Radio 1

Uitzending 10 op 11 augustus

In de nacht van 10 op 11 augustus draait de uitzending om 02.00 uur om ‘troost’. Dan zal SVNL-deskundige Ingrid Verbeek vragen beantwoorden. Zij is slaaptherapeut bij het Centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. Verder is er in deze nacht aandacht voor ervaringsverhalen en geeft Bregje Hofstede, schrijfster van roman ‘Slaap vatten’ haar eigen kijk op slapeloosheid.

Uitzendingen op televisie

De uitzendingen zijn ook te zien vanaf maandag 29 november om 22.30 uur op NPO 2.