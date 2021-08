Help mee infecties door beten te voorkomen

De zomervakantie is voor veel mensen gestart. Afhankelijk van alle reisadviezen, maakt Nederland zich op voor de vakantie. Eenmaal aangekomen op de bestemming: muggen- en tekenbeten. Nare kriebel, rode vlekken en bultjes, maar nog vervelender: deze insecten kunnen ook ziekten overdragen op mens en dier. Het UMC Utrecht, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Erasmus MC starten er deze zomer een onderzoek naar en zoeken 1.000 reizigers die hieraan willen bijdragen.

“Het is belangrijk dat we meer te weten komen over de risico’s voor Nederland als het gaat om deze infecties door muggen- en tekenbeten”, zegt Patricia Bruijning, kinderarts-epidemioloog in het UMC Utrecht. Samen met de Leidse collega’s onderzoekt zij in de One Health Travelstudie het vóórkomen van muggen en teken overdraagbare infecties bij Nederlandse reizigers.

Arbovirus gevaarlijk voor terugkerende reizigers



Binnen het onderzoek worden de West-Nijl, Usutu, Sindbis, Chikungunya, Dengue en Zika virusinfecties onderzocht. Deze infecties worden door de beet van een besmette mug op de mens overgedragen. Ook wordt het tekenencefalitisvirus onderzocht. Dit virus wordt overgedragen op de mens door de beet van een besmette teek. Deze virusinfecties noemen we “arbovirus” infecties.

Het is nog niet bekend hoe vaak deze infecties onder terugkerende reizigers voorkomen, omdat de symptomen vaak mild zijn en op griepachtige klachten lijken. Ook kan het voorkomen dat je helemaal niets merkt van de infectie. De onopgemerkte infecties onder terugkerende reizigers kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Patricia: “In zeldzame gevallen kunnen deze infecties namelijk ook ernstig verlopen en leiden dan bijvoorbeeld tot hersenontsteking of shock. We houden ze daarom liever in Nederland buiten de deur.”

Tips om beten te voorkomen



Het is belangrijk om je goed te beschermen tegen muggen- en tekenbeten. Er bestaat daarom een aantal preventieve maatregelen. “Draag altijd lange kleding als je in een gebied bent met veel muggen, gebruik Deet en controleer jezelf regelmatig op teken”, aldus Patricia.

Ga je binnenkort met vakantie en wil je bijdragen aan dit onderzoek?



Als je op reis gaat binnen Europa (inclusief Nederland) of Caribisch Nederland en ben je 18 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het onderzoek.

Als je meedoet, dan is dat voor de totale duur van je vakantie tot 10 dagen na thuiskomst;

Via de app OHtravelApp houd je in de gaten of je bent blootgesteld aan muggen- en/of tekenbeten;

Bij thuiskomst neem je middels een vingerprik zelf wat bloed af. Dat wordt getest op het voorkomen van muggen overdraagbare infecties.

Meer informatie over het onderzoek en aanmelden vind je op www.ohtravel.nl.

Dit onderzoek is een onderdeel van een groot Nederlands project genaamd One Health PACT naar de opkomst van muggen overdraagbare infecties in Nederland en factoren die hierop van invloed zijn.

Bron: Utrecht UMC