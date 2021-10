‘The happy alternative’ voor borstprotheses

Een veilige manier om vrouwelijk jezelf te zijn

Tijd voor een positief geluid deze borstkankermaand. Nieuws dat vrouwen met borstkanker hoop geeft, want positief nieuws is essentieel voor het emotionele herstel van vrouwen na borstkanker. Daarom presenteert ProudBreast de Qup als alternatieve en vooral veilige borstprothese die vrouwen zonder borsten een vrouwelijk en blij gevoel geeft. Ook zonder borsten kan je ‘still amazing’ en vrouwelijk jezelf zijn. Natuurlijk is dat een proces, maar deze comfortabele en zachte bh vulling geeft je graag een zetje in die richting.

De Qup is een zachte en ademende vulling die een lifestyle oplossing biedt voor vrouwen zonder borsten. Doordat de Qup ontwikkeld is door gebruikers zelf, sluit het product precies aan op de wens naar een meer comfortabele en vrouwelijke borstprothese. De Qup is een blije lingerie accessoire die je bh het juiste volume geeft. Een simpele maar praktische en doeltreffende vulling die daardoor veel onzekerheid wegneemt.

Een vrouwelijk en blij alternatief, zo wordt het door gebruikers zelf omschreven. Dit komt door de beschikbare printjes en de mogelijkheid om gewone lingerie te dragen. Met fashion tape is deze vulling simpel vast te zetten in veel reguliere bh modellen. De unieke samenwerking met Zeeman afgelopen zomer is hiervan een mooi voorbeeld. En wat helemaal mooi is: de Qup wordt momenteel tot in elk geval eind dit jaar vergoed door alle verzekeringen aangesloten bij Coöperatie VGZ.

ProudBreast is een relatief jonge social enterprise die zich inzet voor de empowerment van vrouwen zonder borsten. Dit doen ze door vrouwen na borstkanker te inspireren met positieve ervaringen en mooie producten. Te horen krijgen wat wél werkt en wat wél kan is de sleutel naar meer zelfregie en een betere kwaliteit van leven. Zowel tijdens borstkanker als daarna. Dat is empowerment.

In de twee jaar dat de Qup nu op de markt is, is het effect op vrouwen enorm. Er is een grote community ontstaan van betrokken gebruikers die landelijk voor elkaar klaar staan en elkaar inspireren met passende lingerie en tips voor gebruik. Het is als een golf van bodypositivity na borstkanker, waarbij de boodschap duidelijk is: ‘mooi mens je bent prachtig zoals je bent, mét of zonder borsten!’

Meer informatie en acties deze borstkankermaand https://www.proudbreast.nl/happy-alternative/