Meander Medisch Centrum biedt IVF-puncties onder sedatie aan

Wanneer een gewenste zwangerschap uitblijft kan IVF of ICSI soms uitkomst bieden. In Meander Medisch Centrum kunnen vrouwen met een onvervulde kinderwens samen met hun partner terecht op de polikliniek Fertiliteit. Na een oriënterend fertiliteitsonderzoek kan Meander verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen uitvoeren zoals IVF (in-vitrofertilisatie) en ICSI (intracytoplasmatische sperma injectie). Tijdens een IVF-behandeling gingen tot voor kort patiënten naar het Isala Fertiliteitscentrum in Zwolle voor de punctie van eicellen en plaatsing van een embryo. Sinds deze week kunnen deze patiënten voor de eicelpunctie voortaan in Meander terecht. Meander biedt deze IVF-puncties als een van de weinige centra in Nederland onder sedatie aan.

Onder sedatie

Fertiliteitsarts Lieneke Pijffers is blij dat Meander de IVF-puncties zelf kan gaan doen: “Het is een spannende ingreep. Wij werken in een klein en betrokken team dat bestaat uit twee fertiliteitsartsen, twee gynaecologen met aandachtsgebied fertiliteit en vier doktersassistentes. Patiënten voelen zich meer ontspannen wanneer de punctie bij hun vertrouwde arts en assistente kan plaatsvinden en ze daarvoor niet naar een ander ziekenhuis moeten. Daarnaast doen wij als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland alle eicelpuncties onder sedatie. Hierdoor ervaren patiënten minder pijn en is de punctie prettiger voor de patiënt. Er zijn maar een paar centra in Nederland die dit aanbieden, dus wij vinden het ontzettend fijn dat wij onze patiënten deze mogelijkheid kunnen bieden.” Per jaar kan Meander 150 tot 180 eicelpuncties uitvoeren.

Samenwerking Isala Zwolle

Voor het vervolg van de behandeling werkt Meander samen met het Isala Fertiliteitscentrum. De bevruchting van de eicellen en de plaatsing van de embryo’s blijven dus plaatsvinden in het Isala in Zwolle. De verdere behandeling vindt vervolgens weer plaats in Meander.

Transportklinieken

In Nederland wordt in slechts dertien ziekenhuizen, waaronder Isala, de gehele IVF of ICSI-behandeling verzorgd. Dit zijn de IVF-centra. Daarnaast zijn er ziekenhuizen die alleen de behandeling tot en met de punctie doen, zoals Meander. Deze ziekenhuizen worden transport-IVF-klinieken genoemd.

Bron: MeanderMC