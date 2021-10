Verslavingszorg voor jongeren in Malawi winnaar 10e Albert Schweitzer Prijs

‘Een innovatieve aanpak die mental health in Afrika op de kaart zet‘

Zaterdag 9 oktober vond de uitreiking plaats van de Albert Schweitzer Prijs 2021. Het project ‘Groei en bloei’, een innovatieve aanpak voor rehabilitatie van verslaafde jongeren in Malawi van Sharlon Welleweerd en Raphael Mwayi Junior Nyirenda, won hierbij de hoofdprijs. De publieksprijs ging naar het project ‘Goodscope’ van Dieuwertje Drexhage en Thom Weustink. Een herbruikbare en betaalbare videolaryngoscoop, ontwikkeld met en voor ontwikkelingslanden. De prijzen werden aansluitend uitgereikt.

Drie kandidaat genomineerden pitchten tijdens een livestream prijsuitreiking hun project aan de vakjury onder leiding van Prof. Dr. Marcel Levi. Een prijs die het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) jaarlijks uitschrijft voor gezondheidspioniers met slimme en innovatieve ideeën ter verbetering van de gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika.

‘Groei en Bloei’ – winnaar kickstart van € 5000,-

Een ‘mental health’ project met een innovatieve aanpak om verslaafde jongeren in Malawi tijdens behandeling in een verslavingskliniek weer weerbaar te maken en hen te leren op eigen benen te staan. De initiatiefnemers Sharlon Welleweerd en Raphael Mwayi Junior Nyirenda willen met het aanbieden van activiteiten (o.a. een moestuin, het verbouwen van groente, het houden van kippen en sport) hen helpen weer een zelfstandig leven op te bouwen. En hiermee hun zelfvertrouwen vergroten en terugkeer in de maatschappij bevorderen.

Vakjury unaniem qua beoordeling

Project ‘Groei en bloei’ gericht op verslavingszorg was de ‘blow away’ presentatie‘, aldus Marcel Levi voorzitter van de vakjury Albert Schweitzer Prijs. Om mental health op de kaart te gaan zetten in Afrika is dapper. Een supergoed project. Heel erg innovatief. Albert Schweitzer was een gezondheidspionier. Die deed iets wat anderen niet deden. Iets helemaal nieuws. En dat gaan deze jonge gezondheidspioniers ook doen. Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven’.

Sharlon Welleweerd, prijswinnaar hoofdprijs : ‘Raphael en ik zijn onwijs blij met het winnen van deze prachtige prijs. Wij hebben grote passie voor verslavingszorg voor jongeren in Malawi. En wanneer anderen hier ook in geloven en we de bevestiging krijgen dat we goed bezig zijn en dat het breed gedragen wordt, dan raakt mij dit. Het geeft ons weer nieuwe energie om ons in te blijven zetten voor verslaafde jongeren’.

Aanmoedigingsprijzen van € 500,- waren er voor het ‘Shiratu Peanut’ Project van Victoria van Salmuth en Nathan Beijneveld. Zij willen ondervoeding bij kinderen en kwetsbaren bestrijden met zelfgemaakte voedzame pindarepen die artsen, samen met diëtisten en koks in het Shirati hospital in Tanzania gaan produceren van lokale ingrediënten. Ook het project ‘Wash & Smile’ van Peter en Marianne van Munnen won een aanmoedigingsprijs. Zij willen handen wassen en tandenpoetsen structureel op laten nemen in het lesprogramma op scholen in Oeganda en zo de hygiëne verbeteren en infectieziekten helpen voorkomen.

Winnaar publieksprijs € 1000,-

Het project dat de meeste stemmen kreeg van het publiek tijdens de stemcampagne was Goodscope van Dieuwertje Drexhage en Thom Weustink. Een betaalbare en herbruikbare videolaryngoscoop voor lage- en middeninkomenslanden. Een tool die gebruikt wordt om een beademingsslang in de luchtwegen van een patiënt te plaatsen. De Goodscope brengt intuberen binnen handbereik voor artsen wereldwijd.

10 jaar Albert Schweitzer Prijs – kleine projecten met grote impact

Dit jaar werd voor de 10e keer de Albert Schweitzer Prijs uitgereikt. Voorzitter Frans Hiddema:

‘Als NASF steunen we al meer dan vijftig jaar kleine slimme initiatieven van gezondheidspioniers die groot draagvlak hebben bij lokale partners en de lokale bevolking. Projecten die samen met hen ter plekke opgezet, uitgevoerd en lokaal verankerd worden. Niet eenmalige acties, maar langdurige en duurzame projecten. Deze aanpak is bewezen effectief. Met kleine projecten werken aan een groot idee. En met duurzaamheid als logisch geïntegreerd onderdeel van onze werkwijze en projectselectie’.

Over het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)

Mensen in Afrika helpen een goede gezondheid te krijgen of te houden is de missie van het NASF. De stichting volgt hierbij het gedachtegoed van arts, Nobelprijswinnaar, filosoof en gezondheidspionier dr. Albert Schweitzer. Eerbied voor het leven was zijn motto. En geloof in lokaal gesteunde initiatieven om de zelfredzaamheid te bevorderen. Daarom steunt het Albert Schweitzer Fonds projecten in Afrika die concreet de gezondheid verbeteren. Kleinschalige, slimme gezondheidsinitiatieven die impact maken. Lokaal gesteunde en opgezette projecten die grote kans van slagen hebben in Sub-Sahara Afrika en bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Elke euro die het NASF ontvangt uit donaties wordt ingezet om projecten te financieren. Projecten die zich kenmerken door praktische oplossen en een gedegen duurzame uitvoering volledig conform een plan en met lokale kennis, steun en expertise. Van Burkina Faso tot Oeganda. Van waterput tot kraamkliniek. Voor meer informatie : www.nasf.nl.