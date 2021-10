Zorgverleners halen bijna € 12.000 op voor versneld onderzoek naar alvleesklierkanker

Afgelopen zondag 10 oktober vond in de provincie Utrecht de RAKU run plaats. Een bijzonder evenement waarmee 24 zorgverleners uit verschillende ziekenhuizen aandacht vragen en zoveel mogelijk geld willen ophalen voor versneld onderzoek naar een van de dodelijkste vormen van kanker; alvleesklierkanker. De zorgverleners legden hardlopend of fietsend verschillende afstanden af tussen de RAKU-ziekenhuizen. RAKU staat voor een unieke samenwerking van 7 verschillende ziekenhuizen in de omgeving Utrecht. Samen haalden ze het prachtige bedrag op van bijna €12.000.

Het geld gaat naar het Deltaplan Alvleesklierkanker, een landelijk samenwerkingsverband van de Dutch Pancreatic Cancer Group, het patiëntenplatform Living With Hope en de Maag Lever Darm Stichting die als doel hebben om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van alvleesklierkanker te versnellen, de beste behandeling zo snel mogelijk voor iedereen beschikbaar te maken en een betere kwaliteit van leven te bieden voor patiënten met de diagnose alvleesklierkanker.

RAKU



Het RAKU is een unieke samenwerking van 7 verschillende ziekenhuizen in de omgeving Utrecht. Deze samenwerking heeft als doel ‘zorg dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet’. In deze nieuwe samenwerking zijn regionale teams gevormd van specialisten uit de drie ziekenhuizen, die gezamenlijk zorgen voor alle patiënten met een bepaalde tumorsoort. De operaties per tumorsoort worden door regionale operatieteams in één van de ziekenhuizen uitgevoerd. RAKU maakt onderdeel uit van ONCOMID, het oncologienetwerk van Midden- Nederland. Binnen RAKU vallen de volgende ziekenhuizen: UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Meander MC, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rivierenland Ziekenhuis, Buitenpoli Rivierenland en het St. Antonius Ziekenhuis.

Bron: MLDS