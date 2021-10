Ad Melkert en Ernst Kuipers komen spreken

Congres Ziekenhuis netwerkzorg in de regio; what’s in it for me?

Gelet op het belang van het onderwerp samenwerking tussen ziekenhuizen spreekt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Ad Melkert, op het congres te Ede op 10 november hierover. De NVZ voorzitter was de afgelopen anderhalf jaar nauw betrokken bij nieuwe vormen van samenwerking, die meestal inhoudelijk beginnen en later bestuurlijk vorm krijgen. En waarom ook niet, als samenwerking leidt tot meer preventie, behoud van toegang tot zorg, hogere kwaliteit of tot beter betaalbare zorg? Toch zit er een adder onder het gras. Want hoe verhoudt samenwerking zich tot markwerking? En hoe verhoudt deze toenemende samenwerking tussen ziekenhuizen zich tot voorstellen van politieke partijen die regionale samenwerking in eerste instantie willen starten met nieuwe wetgeving? Alle reden om NVZ-voorzitter Ad Melkert uit te nodigen om zijn visie op deze samenwerking te geven.

Vanuit de kring van de UMC’s doet Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC hetzelfde. Hij geeft via een video-boodschap commentaar op een aantal lange termijndoelen uit wetenschappelijke kring over samenwerking tussen ziekenhuizen. Een daarvan is bijvoorbeeld het wel of niet samenvoegen van Veiligheidsregio’s en acute-zorgregio’s. Een ander lange-termijndoel is het al dan niet het bevorderen van de samenwerking tussen de UMC’s en andere ziekenhuizen.

Op het congres treden negen plenaire sprekers op, waarvan Melkert en Kuipers er twee zijn. Daarnaast zijn er acht sprekers met voordrachten in parallelsessies over voorbeelden van samenwerking. De titel van het congres is: Ziekenhuis netwerkzorg in de regio: what’s in it for me? Meer informatie tref je hier aan. Kom naar dit congres, herijk je kennis, denk mee en deel ervaringen met samenwerking met collega’s.

Bekijk hier de boodschap van de dagvoorzitter Mark-Erik Nota.

Bron: De Guus Schrijvers Academie