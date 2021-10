Oproep huisartsen en ziekenhuis in borstkankermaand: ‘goed kijken’

Borstkanker is vaak goed te behandelen, als je tijdig doorhebt dat er ‘iets niet klopt’. Een bobbeltje, verkleuring of verharding kan een teken zijn van een tumor in de borst. Vroeger was de oproep aan vrouwen om elke maand aan de borsten te voelen of er een knobbeltje zat. Tegenwoordig is het motto: ‘goed kijken’. Om die boodschap uit te dragen, hebben huisartsen en ziekenhuis samen een postercampagne opgezet.

“We roepen alle vrouwen op om met regelmaat goed te kijken naar hun borsten. Dat vergroot de kans om borstkanker tijdig op te sporen”, stelt Sissi Grosfeld. Zij werkt op de mammapoli in Ziekenhuis Rivierenland. Vrouwen komen bij haar op het spreekuur als er een afwijking aan de borst is. De huisarts laat dan onderzoek doen in het ziekenhuis. “Het zelfonderzoek door te voelen aan de borsten is lange tijd de standaard geweest. Dat propageren we nu niet meer, er wordt niet méér borstkanker gevonden bij vrouwen die handmatig hun borsten onderzoeken vergeleken met vrouwen die dat niet doen. Er worden echter wel borstafwijkingen gemist die wel te zien maar niet te voelen zijn. Vandaar de oproep om vooral goed te kijken naar je borsten. Eén keer in de maand, dan zie je of er veranderingen optreden.”

Check your lemons

Ruth Ramaker, huisarts in Drumpt en voorzitter van de huisartsenvereniging CHV, is blij met de posteractie. “Op de poster kun je op een originele manier zien waar je op kunt letten als je regelmatig naar je borsten kijkt. Oftewel ‘check your lemons’. Kijk bijvoorbeeld of er een verkleuring is van de huid, een ingetrokken tepel of bijvoorbeeld een dik plekje. Als je zoiets ziet, loop er niet te lang mee rond maar maak een afspraak bij je huisarts.”

Om in beeld te krijgen of er sprake is van borstkanker, is een mammografie nodig. Dat is een onderzoek van de borst op de afdeling Radiologie in het ziekenhuis. Loes Scholten is radioloog en beoordeelt deze borstfoto’s. “Vaak is er gelukkig geen sprake van borstkanker of een voorstadium daarvan. Maar als dat wél zo is, wil je er zo vroeg mogelijk bij zijn. Dan is borstkanker goed te behandelen.”

Eén op de zeven vrouwen

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. In 2020 waren er in Nederland 13.200 borstkankerdiagnoses. In 2019 waren dat er 15.000. Deze daling heeft te maken met de coronapandemie. Dit veroorzaakte uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschaling van de zorg (bron: cijfersoverkanker.nl)



Bijlage: foto, vrij van rechten. Bijschrift: V.l.n.r. Sissi Grosfeld, Ruth Ramaker en Loes Scholten vragen gezamenlijk aandacht voor het tijdig opsporen van borstkanker met de campagne ‘Check your lemons’.

Bron: Ziekenhuis Rivierenland