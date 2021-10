SDW Journaal genomineerd voor Special Media Awards

Het SDW Journaal is genomineerd voor de Special Media Awards. En daar zijn we natuurlijk trots op! De Special Media Awards worden ieder jaar uitgereikt aan mediamakers met een verstandelijke beperking.

Het SDW Journaal is genomineerd in de categorie ‘Beste MultiMedia Team’. Een vakjury beoordeelt de bijdragen. Op vrijdag 5 november maken zij de winnaars bekend vanuit Beeld & Geluid in Hilversum. Daar zal SDW bij aanwezig zijn met drie cliënten en twee medewerkers. De feestelijke prijsuitreiking is op 5 november van 19.30 tot 21.30 uur te volgen via een livestream.

Het SDW Journaal is een samenwerking tussen de ervaringsdeskundigen van SDW’s Bureau MET! en de afdeling Participatie. Het SDW Journaal wordt gemaakt door en voor cliënten. Wil je meer weten over het SDW Journaal of de laatste editie zien, kijk dan eens op www.sdw.nl/journaal

Over SDW

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Zij willen hun zelfstandigheid en talenten ontwikkelen en de vrijwilligers en professionals van SDW ondersteunen daarbij. Zodat deze kwetsbare burgers kunnen leven zoals zij willen en mee kunnen doen. www.sdw.nl