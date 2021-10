Patiënten met chronische darmontstekingen lopen geen groter risico op een ernstig beloop van COVID-19

Eindhoven, 18 oktober 2021 – Patiënten met chronische darmontstekingen lopen geen groter risico op een ernstiger beloop van corona. “Voor patiënten met de ziekte van Crohn of collitis ulcerosa is dit een heel belangrijke en geruststellende boodschap”, stelt maag- darm- en leverarts dr. Lennard Gilissen. Deze conclusie is onlangs gepubliceerd in het internationale medische tijdschrift Clinical and Experimental Medicine. Het is tot nu toe het enige artikel ter wereld met lange termijnresultaten over deze patiëntengroep.

“We hebben in de groep van 1453 Crohn en colitis ulcerosa patiënten van het Catharina Ziekenhuis onderzocht hoe vaak zij een ernstig beloop van COVID-19 hadden gedurende het eerste jaar van de corona-uitbraak in Nederland”, legt Gilissen uit, “het gaat vanwege hun chronische ziekte om kwetsbare patiënten van wie 40 procent afweer onderdrukkende medicatie gebruikt. Patiënten met deze medicijnen hebben een verminderde weerstand voor verschillende infecties. Over het beloop van een corona-infectie is bij deze categorie patiënten nog weinig bekend. Het risico op een ernstiger beloop met een ziekenhuisopname of overlijden tot gevolg blijkt gelukkig mee te vallen.”

Algemene bevolking

Gilissen vervolgt: “In onze patiëntengroep hebben we het ziektetype, de leeftijd en het medicatiegebruik gedetailleerd in kaart gebracht door middel van anonieme data die we normaal gesproken bestuderen om onze kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast hebben we op verschillende manieren gekeken naar opname en overlijden door COVID-19 in én buiten het ziekenhuis. De bevindingen van de hele groep Crohn- en colitispatiënten zijn vergeleken met die van de algemene bevolking in de regio Zuidoost-Brabant en landelijk.”

Verklaringen

Het risico op ziekenhuisopname (7 patiënten, 0.48 procent) en overlijden (2 patiënten, 0.14 procent) door COVID-19 verschilden niet significant van de algemene bevolking. “Er zijn hiervoor verschillende theoretische verklaringen te bedenken. De belangrijkste lijkt het remmende effect van afweer-onderdrukkende medicijnen op de overdreven afweerrespons die bij patiënten met ernstige COVID-19 wordt gezien. Deze uitkomst kan ook van belang zijn voor patiënten met andere afweer-gerelateerde aandoeningen met dezelfde medicatie. Denk hierbij aan reuma- of psoriasispatiënten. Maar dit zal verder onderzocht moeten worden”, aldus Gilissen.

Geen verrassing

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor Gilissen geen verrassing. “Tijdens de eerste uitbraakgolf in 2020 zag ik als arts op de corona-afdeling niemand van mijn patiënten met corona opgenomen worden. Ik hoorde wel dat patiënten COVID hadden, maar met hooguit milde verschijnselen. Ik ben blij dat we dit nu met een gedegen onderzoek hebben kunnen aantonen. Dat neemt niet weg dat ik al mijn patiënten adviseer zich te laten vaccineren. Ik ben van mening dat we ons optimaal moeten beschermen, als we de mogelijkheid hebben.” Het volledige artikel is hier te lezen.

Bron: Catharina Ziekenhuis Eindhoven