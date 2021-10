Wat zit er in vrijverkrijgbare erectiemiddelen

Voor veel mensen is het een taboe om te praten over erectieproblemen. Toch hebben veel mannen last van dit probleem en de schaamte is vaak groot.

Elke man man wilt u natuurlijk van seks kunnen genieten. Soms wordt het plezier bedorven door een erectiestoornis. Erectiestoornissen komen in verschillende gradaties voor. Sommige mannen krijgen wel een erectie maar de penis wordt niet stijf genoeg. Bij andere mannen houdt de erectie niet lang genoeg aan. En er is een groep die in zijn geheel geen erectie kan krijgen. De oorzaak van erectieproblemen zijn divers: stress, depressie, het gebruik van geneesmiddelen, druk om te presteren in bed of een ongezonde levensstijl. Het is altijd belangrijk om een arts te bezoeken als je lang last hebt van erectieproblemen, om de oorzaak van het probleem te achterhalen.

Vaak is er geen duidelijke medische oorzaak voor aan te wijzen. En dan heeft een huisarts of specialist geen oplossing om uw erectieprobleem op te verhelpen. Vaak nemen makken hun toevlucht tot erectie ondersteunende middelen. Deze zijn vaak vrijverkrijgbaar en hebben een chemische of natuurlijke samenstelling. In dit artikel gaan we in op de ingrediënten van erectiemiddelen met een natuurlijke samenstelling.

Natuurlijke geneesmiddelen en medicijngebruik

Bij middelen van natuurlijke oorsprong moet je vaak langere tijd gebruik maken van de deze middelen en is het algemeen bekend dat ze niet meteen werken.

Het is bij natuurlijke middelen zeker niet zo dat het gezegde ‘baat het niet dan schaadt het niet’ onverkort opgaat. Sommige middelen, zoals Libido forte , hebben invloed op de bloedvaten en bloeddruk. Als u medicatie gebruikt dan is het zeker aan te raden om uw erectieproblemen met uw huisarts, apotheker of specialist te bespreken om te bekijken welk middel u het beste kunt proberen. Erectiemiddelen kunnen bijwerkingen geven die meestal onschuldig zijn. U kunt denken aan blozen, een verstopte neus of lichte hoofdpijn. Maar soms zijn de bijwerkingen heftiger en dan is het natuurlijk belangrijk om het gebruik van het middel meteen te staken en indien nodig uw huisarts of specialist te raadplegen. Als u bepaalde medicatie gebruikt is het altijd verstandig om met uw arts te overleggen voordat u een erectiemiddel gaat gebruiken.

Welke natuurlijke stoffen worden verwerkt in erectiepillen?

