Wereld Stotterdag 22 oktober: Corona pandemie versterkt stotter-problematiek

De Corona pandemie heeft wereldwijd een enorme impact op ons mentaal welbevinden. Uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC blijkt dat de mentale gezondheid van kinderen en jongeren achteruit is gegaan in tijden van de coronacrisis. Een van de problemen die hieruit is voortgekomen is een stijging in het aantal mensen die stotteren ondervinden. Het Del Ferro Instituut zag dit jaar een exponentiele groei in aanvragen naar stottertherapie. Vanwege deze groei in aanvragen zet het instituut op Wereld Stotterdag haar deuren open voor iedereen die meer wilt weten over stottertherapie.

Mensen die stotteren ondervinden veel meer last van hun stotteren als voor de Coronacrisis. Zij wijten dit o.a. aan ‘social distancing’ waardoor er een toename is ontstaan van (online) thuiswerken. Voor de meeste die stotteren is dit een uiterst oncomfortabele spreeksituatie, aangezien zij continu zichzelf zien stotteren waardoor zij hier steeds mee geconfronteerd worden.

De gevolgen van het Corona virus zorgde voor een exponentiele groei in aanvragen naar de Del Ferro stottertherapie. Diegenen die als het ware redelijk met het stotteren konden leven, liepen letterlijk zo vast, dat zij geen andere uitweg meer zagen dan hulp te zoeken en definitief af te rekenen met het stotteren.

Ontwikkeling van nieuwe anti stotter tool

Ingrid Del Ferro, directeur van het Del Ferro Instituut, ontwikkelde samen met ervaren docenten een unieke tool om online conferenties en gesprekken zonder stotteren en spreekangst te kunnen voeren. Op deze manier ging er een wereld open voor kinderen en volwassenen die weer volledig mee konden doen in de maatschappij.

Op Wereld Stotterdag zet Del Ferro haar deur open

Voor iedereen die meer wil weten over deze techniek, zet Del Ferro op 22 oktober haar deur open. Op deze dag laat een groep gemotiveerde jongeren zien dat, in tegenstelling tot de geldende opinie binnen de logopediedat je met stotteren moet leren leven, stotteren volledig te overwinnen is.

Een greep uit de redenen waarom zij deelnemen aan deze intensieve training:

“Omdat ik werd nagedaan op school.”

“Ik wil mijn vrolijke, spontane en open dochtertje weer terug.”

“Bij logopedie weten ze niet hoe ze mij moeten helpen. Hoe ga ik dit volgend jaar doen op de middelbare school?”

“Mijn omgeving accepteert het stotteren, maar ik zelf wil het niet accepteren!”

“Ik ben doodmoe na een dag lang gebruiken van trucjes.”

Men kan op Wereld Stotterdag kennis maken met de methode en de docenten die zelf ooit hebben gestotterd en nu anderen van het stotteren afhelpen. Meer informatie is terug te vinden op: https://delferro.nl/

Over het Del Ferro Institute

Ruim 40 jaar behandelt het Del Ferro Instituut in Amsterdam mensen die stotteren. Meerdere malen is wetenschappelijk vastgesteld dat stotteren wordt veroorzaakt door ongecontroleerde bewegingen van de middenrifspier. Wanneer je deze ademhalingsspier vloeiend laat bewegen, is het niet mogelijk om te stotteren. Ook wordt veel aandacht besteed aan de psychische kant van het stotteren. Door de goede resultaten groeit het zelfvertrouwen en wordt spreekangst afgebouwd. Stotteren belemmert naar schatting 175.000 mensen in Nederland in hun ambities.

