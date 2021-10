Kansplus ondersteunt in het vinden van de juiste zorg en ondersteuning

Voor ouders en zorgverleners van een kind met een beperking is het niet eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en te krijgen. Het gevoel om van het kastje naar de muur te worden gestuurd, herkent bijna iedereen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden dan wordt gedacht. KansPlus organiseert daarom in samenwerking met ClientondersteuningPlus digitale bijeenkomsten voor ouders en zorgverleners, zodat zij beter de weg kunnen vinden en de goede zorg en ondersteuning krijgen waar het kind behoefte aan heeft. Dit meldt Volwaardig leven.

Wanneer kan ik gebruikmaken van de Wet langdurige Zorg (Wlz) en wanneer niet? Hoe werkt een persoongebonden budget (pgb)? Hoe werkt zorg in natura? Of een combinatie hiervan? Kan ik als familielid voor mijn kind zorgen, als ik minder ga werken? Het zijn dit soort vragen die ouders en zorgverleners hebben bij het zoeken naar de juist zorg en ondersteuning.

Digitale bijeenkomsten

Om ouders en zorgverleners te helpen in het vinden van de juiste zorg en ondersteuning voor hun kind, organiseren KansPlus (cliëntenorganisatie) en ClientondersteuningPlus in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid digitale ontmoetingen over de zorgwetten. De sessies worden gegeven door goed opgeleide medewerkers (onafhankelijke cliëntondersteuner/ mantelzorgmakelaar) van KansPlus en ClientondersteuningPlus. Zij hebben veel ervaring met het aanvragen van indicaties en weten veel van de zorgwetten, pgb’s en andere relevante zaken op dit terrein.

Praktische informatie

De bijeenkomsten zijn gratis én online. Er zijn bijeenkomsten gepland op verschillende dagen en verschillende tijdstippen. De ervaring leert dat het prettig is om in een klein gezelschap te zijn, daarom bestaan de groepen uit minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers. Voorafgaand ontvangen deelnemers meer informatie over het thema van de bijeenkomst. Meer informatie over de bijeenkomsten staat op de website van ClientondersteuningPlus. Aanmelden voor een digitale bijeenkomst kan via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zorgwetten2021.

Fysieke bijeenkomst

Sinds kort worden de bijeenkomsten ook weer fysiek georganiseerd. Wie een informatiebijeenkomst op de school voor speciaal onderwijs van zijn of haar kind of het kinderdagcentrum wil organiseren, kan hiervoor contact opnemen met: met Dorien Kloosterman [email protected] of 06-46291032.