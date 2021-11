VieCuri schaalt ziekenhuiszorg af vanwege enorme toestroom corona-patiënten

Door de enorme toestroom aan coronapatiënten is ziekenhuis VieCuri genoodzaakt om vanaf maandag 1 november een deel van de gewone zorg af te schalen én de inhaalzorg stop te zetten. Dit betekent dat een aantal geplande operaties wordt afgezegd als dat medisch verantwoord is. Patiënten die komende maandag of dinsdag een operatie zouden hebben en van wie de afspraak wordt verzet, zijn hierover al geïnformeerd. Het ziekenhuis begrijpt dat het uitstellen van een operatie heel vervelend is en vraagt om begrip.

“Wij vinden dit verschrikkelijk maar noodzakelijk. We maken ons grote zorgen over het welzijn van onze medewerkers. Het probleem is dat de instroom aan voornamelijk coronapatiënten heel snel is gekomen en veel is. Tegelijkertijd lukt het uitplaatsen van coronapatiënten naar andere ziekenhuizen nauwelijks. Andere ziekenhuizen zijn ook overbelast. Bovendien hebben we veel kwetsbare patiënten die moeilijk vervoerd kunnen worden. We kunnen niet anders dan zorg afschalen. Enerzijds om de situatie werkbaar te houden voor onze toch al overbelaste medewerkers. Anderzijds om veilige zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten”, aldus IJsbrand Schouten, voorzitter Raad van Bestuur VieCuri.

Spoedzorg gaat altijd door

De afspraken op de poli’s gaan vooralsnog gewoon door. En uiteraard blijft ook de acute zorg, verloskundige zorg, cardiologische spoedzorg en de zorg aan patiënten met kanker overeind. Het ziekenhuis benadrukt dat wanneer je niet gebeld wordt als patiënt, je afspraak gewoon doorgaat. Huisartsen kunnen nieuwe patiënten blijven doorverwijzen.

Afschalen zorg

Het reguliere OK-programma wordt deels afgeschaald. Ook de inhaalzorg wordt even gepauzeerd. IJsbrand Schouten: “We stellen operaties en behandelingen alleen uit, als dat medisch verantwoord is. Met de inhaalzorg waren we gelukkig al ontzettend goed op dreef. Zo’n 80% van die zorg hebben we al kunnen leveren. Wij vinden dit verschrikkelijk voor de patiënten die dit nu wéér treft, maar helaas kunnen we niet anders.”

Maatregelen

VieCuri hoopt op nieuwe, forse maatregelen van de overheid. “We wachten met spanning de persconferentie van dinsdag af. Alles wat helpt om de instroom in het ziekenhuis te beperken, juichen we toe. Het vaccineren tegen het coronavirus is een vrije keuze. Die respecteren we. In VieCuri is en blijft iedereen welkom. Iedereen ontvangt van ons de best mogelijke zorg. Maar wij zien dat vaccineren tegen het coronavirus echt helpt. Tegen besmetting en overdracht, en met name tegen ernstige klachten, de kans op long-covid en ziekenhuisopname. Het grootste deel van de COVID patiënten die moeten worden opgenomen zijn niet gevaccineerd. Ons advies blijft dan ook om je te laten vaccineren.”

VieCuri beraadt zich daarnaast op maatregelen die het ziekenhuis zelf in de hand heeft. Denk aan toegangscontrole, de bezoekersregeling inperken, mondneusmaskers dragen etc. Daarover neemt het ziekenhuis, ook afhankelijk van de landelijke maatregelen, na dinsdag een besluit.

Bron: Viecuri