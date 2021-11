Week van de Vruchtbaarheid: mannen voelen zich niet gehoord

De cijfers liegen er niet om: 96% van de mannen die te maken heeft met vruchtbaarheidsproblemen vindt dat er te weinig aandacht is voor het perspectief van de man. 78% geeft bovendien aan dat hierover praten een taboe is.

Dit blijkt uit een enquête die Freya onder de mannelijke achterban heeft gehouden. Dat moet anders! De Europese Week van de Vruchtbaarheid (1-7 november) heeft als thema ‘de man’ en is de aanleiding om de mannen in de welverdiende spotlight te zetten.

(G)een vrouwenaangelegenheid

It takes two to tango. Zeker als het gaat om zwanger worden. Toch lijkt het soms een vrouwenaangelegenheid. Verhalen over vruchtbaarheidsproblemen en ongewenste kinderloosheid gaan vrijwel altijd over de vrouw. Waar is de man?

Aan de zijlijn

Ongeacht de oorzaak van het vruchtbaarheidsprobleem, vinden de behandelingen voornamelijk plaats bij de vrouw. Maar liefst 70% van de mannen voelt zich aan de zijlijn staan van het fertiliteitstraject. Daarbovenop voelt 52% zich onvoldoende betrokken in de gesprekken met de arts. We hebben op alle fronten nog een wereld te winnen als het gaat om de positie van de man in het vruchtbaarheidstraject!

Sterk zijn voor partner

Verdriet om een uitblijvende zwangerschap treft beide partners. Mannen voelen vrijwel unaniem (95%) de noodzaak sterk te blijven voor hun partner. Dat terwijl ze ook het hoofd moeten bieden aan hun eigen gevoelens van verdriet, teleurstelling en angst. Mannen zijn gebaat bij een open discussie over het thema en het bespreekbaar maken van deze problematiek.

Ontspannen seks wordt moeilijker

Zodra een stel besloten heeft dat een kindje welkom is, staat de seks in het teken van zwanger worden.Als zwanger worden niet lukt, kan het ongedwongen plezier in seks verdwijnen. Privédelen worden opeens onderwerp van een medisch traject. Dit blijft niet zonder gevolgen: maar liefst 64% van de mannen geeft aan dat de seks is verslechterd door het vruchtbaarheidsprobleem.

Vele facetten

De vervulling van de kinderwens is een levensbepalend thema. Je leven verandert als je een kind krijgt, maar zeker ook als het niet (makkelijk) lukt. Een onvervulde kinderwens heeft grote gevolgen voor beide partners. De impact hiervan laat zich overal voelen, zoals in de partnerrelatie, op het werk, in de omgang met je omgeving. De toekomst die je voor ogen hebt – een gezin – is onzeker en moet je omgooien als je definitief geen kind krijgt.

Dit thema verdient aandacht. Het perspectief van de man mag hierin niet ontbreken. Laat de Week van de Vruchtbaarheid aanleiding zijn om dit thema op de agenda zetten!

De resultaten uit dit persbericht hebben betrekking op mannen in een heteroseksuele relatie.

Over Freya

Freya is dé vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

Freya biedt nieuws, informatie, contact en ervaringsverhalen rondom vruchtbaarheid, problemen met zwanger worden en ongewilde kinderloosheid. Freya is een landelijke en onafhankelijke vereniging. Informatieverstrekking, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de drie pijlers van de dienstverlening van Freya.

Week van de Vruchtbaarheid

Iedere eerste week van november is het de Europese Week van de Vruchtbaarheid. Dit jaar wordt deze themaweek alweer voor de zesde keer georganiseerd, van 1 tot en met 7 november. Op Europees niveau is het thema dit jaar de man. Freya geeft hier in Nederland invulling aan.

Zie www.weekvandevruchtbaarheid.nl

Bron: Freya