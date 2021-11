Deltaplan Challenge Ameland groot succes met een opbrengst van ruim € 50.000 voor Alvleesklierkanker

De eerste editie van de Deltaplan Challenge Ameland kan, ondanks het barre weer afgelopen zaterdag, een groot succes genoemd worden. Meer dan 100 deelnemers; artsen, onderzoekers, patiënten, familie, vrienden wandelden, fietsten of renden een ‘rondje Ameland’ van 25 of 50 km. Met deze actie werd gezamenlijk het geweldige bedrag van ruim € 50.000 euro opgehaald voor het Deltaplan Alvleesklierkanker, een uniek, landelijk samenwerkingsverband tussen artsen, onderzoekers, patiënten en de Maag Lever Darm Stichting met als missie om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van alvleesklierkanker te versnellen, de beste behandeling zo snel mogelijk voor iedereen beschikbaar te maken en een betere kwaliteit van leven te bieden voor patiënten met alvleesklierkanker.

Aandacht en geld voor alvleesklierkanker is heel hard nodig. De diagnose is zo goed als een doodvonnis vanwege de schrikbarend slechte prognose. Na 5 jaar is slechts 9% van de patiënten nog in leven. In de afgelopen 30 jaar is op bijna alle vormen van kanker flinke vooruitgang geboekt in overleving. Helaas niet bij alvleesklierkanker. Dat moet veranderen. Met het Deltaplan Alvleesklierkanker worden de krachten gebundeld om dit zo snel en goed mogelijk te bewerkstelligen om zo patiënten met de diagnose alvleesklierkanker meer perspectief te kunnen gaan bieden, meer hoop te geven. Het bedrag dat is opgehaald met de Deltaplan Challenge Ameland wordt besteed aan versneld onderzoek. Volgend jaar zal de tweede editie van de Deltaplan Challenge waarschijnlijk weer plaatsvinden op het prachtige eiland Ameland. Niet voor niets is gekozen voor dit eiland, aangezien het de vorm heeft van een alvleesklier.

Deltaplan Alveesklierkanker



Deltaplan Alvleesklierkanker is een intensieve samenwerking tussen de 15 expertisecentra voor alvleesklierkanker in Nederland (verenigd in de Dutch Pancreatic Cancer Group), het patiëntenplatform Living With Hope en de Maag Lever Darm Stichting. Voor meer informatie of meehelpen kijk op www.deltaplanalvleesklierkanker. Volg ons op Facebook https://www.facebook.com/Deltaplanalvleesklier

Deltaplan Alvleesklierkanker. Maak hoop mogelijk.