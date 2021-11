Opnamestop ziekenhuis VieCuri

Ziekenhuis VieCuri, met locaties in Venlo en Venray, heeft per direct een opnamestop afgekondigd. Vanwege de buitengewoon hoge aantallen patiënten (zowel regulier, covid, als patiënten die met spoed binnenkomen) in combinatie met een beperkte uitstroom en daarmee een overvol ziekenhuis, moest VieCuri vandaag, dinsdag 2 november sinds 14.10u, overgaan tot een opnamestop. Een niet alledaagse maatregel waarover de omliggende ziekenhuizen en ambulancezorg zijn geïnformeerd.

Uitleg: Wat is een opnamestop?

Een opnamestop wordt afgekondigd als ziekenhuizen geen plaats meer hebben om nieuwe patiënten op te nemen. Patiënten kunnen dus wél terecht op de Spoedeisende Hulp, het is géén presentatiestop. De eerste opvang voor acute zorg is gewaarborgd. Of ze daarna kunnen worden opgenomen, dat is de vraag.

Afschalen reguliere zorg

Om het opschalen van de covid-zorg mogelijk te maken, is het nodig om de reguliere, planbare zorg verder af te schalen. Vorige week vrijdag maakte VieCuri al de eerste stappen hiertoe bekend. Nu is het helaas noodzakelijk nog meer af te schalen en worden twee van de acht OK’s vijf dagen gesloten (dit was drie dagen).

“Verschrikkelijk maar noodzakelijk”

Het ziekenhuis begrijpt dat het uitstellen van een operatie heel vervelend is en vraagt om begrip. “Wij vinden dit verschrikkelijk maar noodzakelijk. We maken ons grote zorgen over het welzijn van onze medewerkers. Het probleem is dat de instroom aan voornamelijk coronapatiënten heel snel is gekomen en veel is. Tegelijkertijd lukt het uitplaatsen van coronapatiënten naar andere ziekenhuizen nauwelijks. Andere ziekenhuizen zijn ook overbelast. Bovendien hebben we veel kwetsbare patiënten die moeilijk vervoerd kunnen worden. We kunnen niet anders dan zorg afschalen. Enerzijds om de situatie werkbaar te houden voor onze toch al overbelaste medewerkers. Anderzijds om veilige zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten”, aldus IJsbrand Schouten, voorzitter Raad van Bestuur VieCuri.

Spoedzorg gaat altijd door

De afspraken op de poli’s gaan vooralsnog gewoon door. En uiteraard blijft ook de acute zorg, verloskundige zorg, cardiologische spoedzorg en de zorg aan patiënten met kanker overeind. Het ziekenhuis benadrukt dat wanneer je niet gebeld wordt als patiënt, je afspraak gewoon doorgaat. Huisartsen kunnen nieuwe patiënten blijven doorverwijzen.

Bron: Viecuri