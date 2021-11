‘Verpleeghuizen mogen niet meer op slot’

De coronabesmettingen nemen in en buiten de verpleeghuizen fors toe. Steeds meer verpleeghuizen voeren weer regels in om corona zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Bas ter Brugge, ZBVO, spreekt met Luna van der Waarde over de maatregelen in verpleeghuizen, waarom die absoluut niet op slot mogen, hoe de mensen in het verpleeghuis de coronasituatie ervaren en hoe het zorgpersoneel ondersteund kan worden. ZBVO staat voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen en is een zelfstandige vakgroep in de ouderengeneeskunde.

