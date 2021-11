Vette lever kan zorgen voor afbraak spieren

Een vette lever kan een rol spelen bij de afbraak van spieren (spieratrofie). Voor het eerst hebben wetenschappers van de Universiteit Maastricht dat verband in een studie aangetoond. Tot nu toe was de aanname voornamelijk ‘andersom’: dat spieratrofie leidt tot leververvetting. Uit een dierproefstudie (met muizen) blijkt nu in elk geval het omgekeerde: leververvetting zorgt ervoor dat de lever een ander ‘eiwit-uitscheidingsprofiel’ krijgt en dat leidt onder meer tot de afbraak van spiereiwitten. De studie is gepubliceerd in Frontiers in Endocrinology en is afgelopen week geplaatst op pubmed.

In de studie staat niet-alcoholische leververvetting centraal. Het is een veelvoorkomende kwaal: bij zo’n 20-40% van de totale bevolking is in enige mate sprake van leververvetting. Overgewicht vormt daarbij een groot risico: in ongeveer 70% van de mensen met overgewicht, en in ongeveer 90% van de mensen met obesitas komt vervetting van de lever voor.

Van niet-alcoholische leververvetting werd lang gedacht dat dit goedaardig was, zonder veel negatieve effecten. In een eerdere studie uit 2015 werd dat al weerlegd: vervetting van de lever kan het eiwit-uitscheidingsprofiel van de lever veranderen. Via de bloedbaan komen die eiwitten elders in het lichaam waar ze zorgen voor de ontwikkeling van insulineresistentie. Insulineresistentie is de hoofdeigenschap van type 2 diabetes.

In de nu gepubliceerde studie tonen de wetenschappers voor het eerst aan dat een veranderd uitscheidingsprofiel van een vette lever ook leidt tot een verhoogde afbraak van spiereiwitten. Onderzoeksleidster dr. Ruth Meex van de Universiteit Maastricht: “Deze bevinding geeft meer inzicht in de relatie tussen leververvetting, die vaak verband houdt met overgewicht, en het verlies van spiermassa. Spieren spelen een belangrijke rol bij de goede gezondheid. Verminderde spiermassa leidt namelijk tot minder fysieke activiteit en een verminderde fitheid. Dat kan gemakkelijk leiden tot een neerwaartse spiraal van nog meer spierverlies, een nog slechtere fysieke gezondheid, verminderde kwaliteit van leven, en vroegtijdig overlijden.”

De onderzoekers hebben een beursaanvraag ingediend voor vervolgonderzoek naar het verband tussen leververvetting en spieratrofie bij mensen. Intussen pleiten ook zij voor een leefpatroon om overgewicht te verminderen en de lever en spieren gezond te houden. Veel bewegen en gezond eten kunnen spierverlies en insulineresistentie tegengaan.

Bron: Universiteit Maastricht