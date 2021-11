Treant schaalt coronazorg verder op en moet reguliere zorg afschalen

De explosieve stijging van coronabesmettingen in Nederland vraagt wederom om uitbreiding van de coronazorg. Landelijk krijgen alle ziekenhuizen daarom de opdracht van het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) om coronazorg op te schalen. Dit heeft ook consequenties voor de coronazorg die Treant Zorggroep biedt op ziekenhuislocatie Scheper en woonzorgcentrum De Horst in Emmen. Om dit te kunnen realiseren moet Treant helaas opnieuw reguliere zorg afschalen.

Hoe wordt coronazorg opgeschaald?

Treant neemt met bijna 50 coronabedden een groot aandeel in de coronazorg in Noord-Nederland. Deze week wordt hard gewerkt om 8 corona bedden op de IC te realiseren en 21 bedden op de verpleegafdeling van ziekenhuislocatie Scheper, als ook 20 coronabedden in woonzorgcentrum

De Horst in Emmen. Dit is alleen mogelijk met ondersteuning van zorgprofessionals uit de weekziekenhuizen.

‘Dit raakt ons in het diepste’

‘We dachten corona inmiddels een beetje achter ons te laten, maar helaas is dat niet het geval. Dat betekent dat wij als Treant, net als andere zorginstellingen, genoodzaakt zijn om de reguliere zorg weer af te schalen’, zegt Paula Nelissen, voorzitter raad van bestuur van Treant. ‘Patiënten met niet-acute zorgvragen kunnen wij dus opnieuw niet helpen en daardoor ontstaan weer lange wachtlijsten. Dat raakt ons in het diepste. Wij zijn en blijven zorgprofessionals, die altijd onze patiënten willen helpen. Helaas is het niet anders.’

Hoe wordt reguliere zorg afgeschaald?

Net als tijdens eerdere pieken van corona, ontkomt Treant er ook nu niet aan om tijdelijk de vier operatiekamers (OK’s) in Stadskanaal te sluiten. Dit gaat in per woensdag 10 november. Met ingang van maandag 15 november is de Basisspoedpost in Stadskanaal op doordeweekse dagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

In Hoogeveen sluiten vanaf woensdag 10 november twee OK’s en blijven twee OK’s beschikbaar gedurende vijf dagen. De reden dat alle OK’s in Stadskanaal sluiten, en in Hoogeveen twee, is omdat er in Hoogeveen oncologie belegd is en er daarmee meer FMS 1, 2 en 3 patiënten* worden geholpen. (*patiënten die binnen 6 weken geopereerd moeten worden om gezondheidsschade te voorkomen). Als een operatie wordt afgezegd neemt Treant zo snel mogelijk contact met de patiënt op. Patiënten worden verzocht zelf geen contact op te nemen.

De Basisspoedpost in Hoogeveen blijft voorlopig doordeweeks open van 8.00 tot 22.00 uur. De Basisspoedposten in zowel Stadskanaal als Hoogeveen waren al gesloten in het weekend.

‘Zeer teleurstellend’

‘Onze medewerkers wordt weer gevraagd deze coronazorg te verlenen. Zij worden weer enorm belast. En ook dat raakt ons als raad van bestuur. We vinden het zeer teleurstellend dat corona dit weer met ons doet. We kunnen niet anders dan goed kijken naar de wachtlijsten wie welke zorg nodig heeft. U kunt er op vertrouwen dat onze zorgprofessionals, onze artsen, dat gedegen doen. Wij doen wat we kunnen en we hopen ook op het begrip dat onze medewerkers verdienen om de zorg zo goed mogelijk te verlenen in deze moeilijke situatie.’

Bron: Treant zorggroep