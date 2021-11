Grote meerderheid 55+ mannen praat nooit over prostaatkanker

Uroloog Ausems: “In de risicogroep is nog steeds te weinig bekend over deze kankersoort.”



Ondanks dat prostaatkanker de meest voorkomende kankersoort is bij mannen van 55 jaar en ouder, praten zeven op de tien mannen in deze leeftijdsgroep nooit over de ziekte met iemand in hun omgeving. Ook heeft ruim zes op de tien van deze mannen (63 procent) zich nog nooit laten onderzoeken op prostaatkanker. Dit blijkt uit nieuw landelijk onderzoek van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) in Delft onder 1.078 Nederlandse mannen van 55 jaar en ouder. Het onderzoek, gericht op meer bewustwording rond prostaatkanker, werd uitgevoerd in het kader van ‘Movember’. Deze maand staat namelijk in het teken van prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen.

Peter Ausems, uroloog in het Reinier Haga PKC, is van mening dat de onderzoekscijfers de roep voor meer bewustzijn rond prostaatkanker onderstrepen. “Het blijkt dat er nog steeds te weinig bekend is over de verhoogde risicofactoren op prostaatkanker bij 55-plussers en dat er een taboe heerst om er over te praten met anderen. Mannen schamen zich hier vaak voor, is mijn ervaring. Het is wat ons betreft zeker niet nodig om massaal een PSA-meting te doen, maar het is wel zinvol om het gesprek aan te gaan met de huisarts als prostaatkanker veel in de familie voorkomt of als je een PSA-meting overweegt.”

Onduidelijkheid over bevolkingsonderzoek prostaatkanker



Uit het onderzoek blijkt dat meer dan een kwart (27 procent) van de mannen ten onrechte denkt dat er een landelijk bevolkingsonderzoek is voor prostaatkanker, zoals het geval is bij darm-, borst- en baarmoederhalskanker. Peter Ausems: “Het is belangrijk dat 50-plussers bekend zijn met een verhoogd risico op prostaatkanker en weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening zo vroeg mogelijk op te sporen. Dat doe je niet met alleen een PSA-meting, maar vloeit voort uit echt maatwerk tussen huisarts en patiënt.” Uit het onderzoek bleek ook dat 41 procent van de mannen niet weet wat de reden is dat er geen bevolkingsonderzoek is voor prostaatkanker.

Bron: Reinier Haga Prostaatkankercentrum