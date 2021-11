Biomarkers in het bloed bij Alzheimer

Blood-based biomarkers for Alzheimer’s

disease





Het onderzoek van Thijssen laat zien dat de belangrijkste pathologische kenmerken van de ziekte van Alzheimer (AD) namelijk het afsterven van zenuwcellen, te meten is met biomarkers in het bloed. AD is een neurodegeneratieve ziekte, een ziekte waarbij de zenuwcellen in de loop van de jaren afsterven. Thijssen ontdekte dat verschillende neurodegeneratieve ziekten verschillende biomarker-concentraties in het bloed hebben, daarom zijn biomarkers belangrijk bij diagnose. Twintig jaar voor het verschijnen van de eerste symptomen ontstaat AD al, als patiënten symptomen hebben, is ingrijpen te laat. Biomarkers in het bloed kunnen ervoor zorgen dat op tijd ingegrepen wordt met medicatie, waardoor de progressie van de ziekte van Alzheimer wordt geremd. Ook kunnen biomarkers in het bloed bijdragen aan een vroege selectie van mensen met een risico op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer waardoor ze of geneesmiddelen kunnen ontvangen, of uitgenodigd kunnen worden voor klinische studies. Thijssen ontwikkelde ook een nieuwe techniek om verschillende biomarkers, relevant in de ontwikkeling van AD, te kunnen meten.



Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC