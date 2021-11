Handvatten voor gebruik van online media in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Unieke online media gids voor en door professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Netwerk Mediawijsheid lanceert vandaag, in het kader van de Week van de Mediawijsheid, Leukeronline.nl. De online gids voor beroepskrachten in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Veel zorgbegeleiders van mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben behoefte aan handvatten om hun cliënten goed te begeleiden bij het gebruik van online media. Hoe kunnen zij cliënten helpen bij het voorkomen van vervelende situaties zoals grooming en phishing? Maar ook bij veilig contacten leggen, daten en bij gamen en TikTokken?

Uit recent onderzoek blijkt dat driekwart van de beroepskrachten in de verstandelijk gehandicaptenzorg ervaart dat mensen met een verstandelijke beperking vaardiger zijn met online media dan zijzelf. Het overgrote deel heeft behoefte aan meer inzicht. Ze staan positief tegenover mediagebruik door mensen met een beperking, maar zijn terughoudend om hun cliënten te begeleiden, mede door de eigen lage digitale geletterdheid. Leukeronline.nl is makkelijk te gebruiken met een mobiel en geeft direct, ‘on the spot’ antwoord op praktische of prangende vragen van begeleiders. Het biedt managers in zorginstellingen aanknopingspunten voor het maken van ondersteunend beleid.

Ontwikkeld voor én door professionals



Leukeronline.nl is ontwikkeld in co-creatie met medewerkers in verschillende functies en van diverse zorginstellingen. Zo sluit de online gids zo goed mogelijk aan op de leefwereld en behoeften van de eindgebruikers. Deelnemende zorginstellingen zijn Amerpoort, ’s Heeren Loo, ASVZ, SEIN, Cosis, Sprank en Pameijer. Sonja Heijkamp, projectcoördinator Mediawijsheid bij Amerpoort, heeft actief meegewerkt aan de ontwikkeling van de online gids. “Leukeronline.nl voorziet echt in een behoefte bij collega’s op de werkvloer. Begeleiders willen weten hoe ze hun cliënten het beste kunnen helpen. Zowel in crisissituaties, als bij al het moois dat online media te bieden hebben. Bijvoorbeeld als een cliënt graag wil vloggen, dan willen begeleiders graag weten hoe ze dat het beste met hun cliënt kunnen aanpakken. Leukeronline.nl geeft antwoord op dit soort praktische vragen. Maar ook op vragen over hoe een zorginstelling het beste een visie op mediawijsheid kan ontwikkelen.”

Over de online gids



Zowel begeleiders die direct werken met mensen met een verstandelijke beperking als zorgprofessionals die leidinggeven, vinden makkelijk het antwoord op hun vragen op Leukeronline.nl. De online gids biedt passende informatie en stappenplannen om zelf aan de slag te gaan met mediawijsheid. Ook wordt er doorverwezen naar tools en websites en biedt de handige woordenlijst uitleg over begrippen in de online wereld. Leukeronline.nl is mobiel vriendelijk, wat betekent dat de informatie snel toegankelijk is vanaf je smartphone en op elk moment tijdens een gesprek, in de groep, of bij een multi disciplinair overleg geraadpleegd kan worden.

Over de Week van de Mediawijsheid 2021



De online gids Leukeronline.nl is gelanceerd in het kader van de Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021), die dit jaar draaide om de vraag: hoe houden we het samen sociaal online en wat is er nodig om van de online wereld een leuke plek te maken voor iedereen?

Credits: Rick Mandoeng