Helpt muziek je beter hardlopen?

Hardlopen is één van de populairdere sporten in Nederland. Tijdens het lopen luisteren we naar muziek. Speciale playlists en apps supporten je daarbij. We verzamelen data met wearables; zooltjes, smartwatches en telefoons, maar eigenlijk helpt niets daarvan je om echt beter te lopen. Wat nu als we alle data inzetten om je te helpen beter en blessurevrij te lopen? En wat als de muziek daarin de hoofdrol speelt door jou signalen te geven die daarbij helpen? Onder de noemer ‘Music Enabled Running’ werken Fontysonderzoekers en studenten aan deze technologie, binnen het project Vitality Living Lab.

Muziek heeft impact

Muziek motiveert ons, het beïnvloedt meetbaar onze gemoedstoestand en prestaties, maar we weten niet precies hoe, legt docent-onderzoeker Olaf Janssen uit: “Er is genoeg onderzoek gedaan naar de rol van muziek. Er zijn meetbare effecten in ons brein, maar hoe dat vervolgens werkt begrijpen we niet helemaal, maar wat we wel zien is dat muziek een directe invloed heeft op de manier van lopen. Door genoeg data te verzamelen over het loopgedrag en de muziek, en de interactie tussen deze twee te analyseren, kunnen we ontdekken welke patronen daarin zitten. Met die kennis kunnen we muziek gericht inzetten om je looppatroon te veranderen en te verbeteren. Dat is in een notendop waar we aan werken met Music Enabled Running. Natuurlijk moeten we veel vragen beantwoorden. Wat is dan beter lopen? Welke andere factoren zijn er? Hoe verzamelen we die data?”

Data verzamelen

Janssen werkt met collega-onderzoeker Bernd-Jan Witkamp aan dit project, waar dataverzameling lang voorop stond. Met voetsensoren wordt data verzameld over het loopgedrag, vertelt Janssen: “Er zijn veel factoren. Denk aan voetimpact, draaiing, aantal stappen, de contacttijd. Terwijl sensoren die data verzamelen, luisteren de hardlopers naar muziek via Spotify. De streamingdienst biedt namelijk uitgebreide data over elke seconde muziek, welke we nodig hebben om gedrag aan muzikale kenmerken te koppelen. Zo kunnen we ontdekken wat dat loopgedrag kan beïnvloeden.” De eigen playlist blijft wel leidend. Spreekt de muziek niet aan, dan is het effect weg, volgens Janssen.

Studentenproject met veel stappen

De hardlopers worden uitgerust met voetsensoren, een koptelefoon en accelerometer (smartphone). Tijdens het lopen verzamelen die data, welke gestuurd worden naar een door Fontys studenten ontwikkelde app. Zoals met de meeste projecten binnen het Fontys ICT InnovationLab werken diverse studentgroepen aan Music Enabled Running. ICT & Technology studenten onderzochten zelfs of het interessant was zelf sensoren te ontwikkelen, vertelt Janssen: “Uiteindelijk hebben we een bestaand model aangeschaft, maar eerst hebben zij zich erin verdiept. We haken in elke stap andere studenten aan met de juiste specialiteit. De app werd ontwikkeld door studenten van de specialisatie ICT & Smart Mobile. Een groep van ICT & Media Design werkte aan de branding en user experience van de app, terwijl studenten ICT & Applied Data Science de machine learning algoritmes ontwikkelden, die de data analyseren. Dat is ook hoe onze onderwijsvorm werkt, studenten leren in de praktijk en werken zelf aan innovaties.” Er zijn veel stappen gezet, maar er liggen genoeg uitdagingen. Hierdoor is een parallel project met data sonificatie wat op de achtergrond geraakt: “Naast sturen op loopgedrag met muziek, zou je ook direct audiofeedback in kunnen zetten om te corrigeren. Die combinatie hebben we voor ogen en zou echt het verschil kunnen maken, maar dat is nu nog even toekomstmuziek.”

Wat is nu echt goed hardlopen?

Serieuze hardlopers luisteren niet naar muziek. Het geluid van je voetval, de check op je ademhaling, dat gebeurt via je gehoor. Moeten we dan wel met muziek rennen? Janssen geeft toe dat zonder muziek en misschien zelfs blootsvoets rennen ideaal is, maar voor veel lopers is dat niet de realiteit: “Muziek maakt voor veel hardlopers het verplichte rondje lichaamsbeweging aangenamer. Dat moet je dus niet afpakken, maar stimuleren. Het zijn juist recreatieve lopers die baat hebben bij een positieve ondersteuning van hun sportieve activiteiten. Een hogere mate van succesbeleving motiveert, maar met zo’n oplossing kun je ook blessurevrij blijven lopen. Allebei belangrijk voor een gezonde samenleving. Bovendien vertaalt deze techniek zich door naar andere sporten, revalidatie en zorg. Denk aan mensen met een aandoening die lichaamscontrole beperkt. Wat nou als de juiste muziek de symptomen vermindert? Dat kan iemands levenskwaliteit verbeteren.”



Music Enabled Running is onderdeel van het Vitality Living Lab project vanuit de Cluster Sports & Technology.

Bron: Fontys