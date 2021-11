Student Mick van der Spoel wint AI scriptieprijs voor hersentumoronderzoek

Mick van der Spoel, master student Data Science and Society, heeft de Philips Data Science and Artificial Intelligence in Health Care scriptieprijs gewonnen. Hij ontwierp een model om hiaten in informatie van hersentumorpatiënten op te vullen door gebruik te maken van hun bestaande MRI-scans. Van der Spoel neemt de prijs (€3000) op 29 november in ontvangst bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).



Van der Spoel nam deel aan het onderzoeksproject WeCare van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) om deep learning-modellen te ontwikkelen voor hersentumoronderzoek. Tijdens zijn stage ontdekte hij een mismatch tussen het wetenschappelijke gebied van deep learning en wat de klinische praktijk nodig heeft.



Elisabeth Ziekenhuis implementeert model

Met behulp van AI ontwikkelde Van der Spoel een methode om ontbrekende MRI-scans te creëren uit bestaande MRI-scans. Bij neurologisch onderzoek van de hersenen worden gewoonlijk vier verschillende soorten MRI-scans gemaakt, maar niet al deze scans zijn bij alle patiënten aanwezig. Dit maakt het moeilijk om onderzoek te doen waarbij alle vier de scans nodig zijn (b.v. bij de automatische opsporing van hersentumoren).



De methode van Van der Spoel kan in sommige gevallen ook de noodzaak wegnemen van een kostbare extra ronde scans. Na een succesvolle ontwikkeling gaat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) verder om het model te implementeren.

De prijsuitreiking vindt plaats op 29 november vanaf 15.30 uur en is bij te wonen via:Livestream prijsuitreikingen 29 november 2021 | KHMW.De Titel van Mick van der Spoel’s winnende scriptie: Conditional Generative Deep Learning Models for Image-to-Image Translation in Magnetic Resonance Neuroimaging (scriptiebegeleider: dr. Sharon Ong).

Bron: Tilburg University