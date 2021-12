Nieuw boek over mensen met visuele beperking

“Must read voor beleidsmakers en zorgverleners”

In het nieuwe boek Gezien, leven met een visuele beperking vertellen Tweede Kamerlid Daan de Kort, tassenontwerpster Annemarie Nodelijk, de uit Syrië gevluchte Amany Shalha en 17 andere mensen met een visuele beperking vertellen hun verhaal. Het boek geeft een unieke kijk op de mogelijkheden van mensen met een visuele beperking in werk, onderwijs en deelname aan de samenleving.

Demissionair minister VWS de Jonge schrijft in het voorwoord:

“Deze bundel is een must read voor beleidsmakers en zorgverleners. Het is een bron van inspiratie voor mensen met een visuele beperking en vooral ook een oproep aan ons allen om de drempels voor deelname aan de samenleving door mensen met een visuele beperking verder te verlagen.”



Naast interviews bevat het boek praktische informatie voor mensen met een visuele beperking, een uitleg over veel voorkomende en meer zeldzame oogaandoeningen, het voorwoord van demissionair minister Hugo de Jonge en een inleiding van Luuk-Jan Boon, directeur van de Oogvereniging.

Het boek Gezien – Leven met een visuele beperking is bedoeld voor iedereen die zelf of in zijn omgeving te maken heeft met een oogaandoening of visuele beperking, maar zeker ook voor beleidsmakers, politici en zorgverleners.

Over de auteur

Auteur van het boek is Marijke Osinga. Ze is jurist. Daarnaast schrijft ze verhalen en houdt ze interviews. Dit laatste doet ze omdat ze graag iets wil doen aan de beeldvorming van mensen met een beperking. Marijke is slechtziend en linkszijdig spastisch.

Het boek is uitgegeven door SAAM Uitgeverij in nauwe samenwerking met de Oogvereniging. Het boek is verkrijgbaar in de (online) boekhandel en via zorgboeken.nl. ISBN: 9789492261823. Daarnaast verschijnt het boek in gesproken vorm bij Passend Lezen.