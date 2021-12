Podcast geeft persoonlijk inkijkje in leven van mensen met verstandelijke beperking en hun ouders

In de nieuwe podcastserie ‘Puur met Petri’ gaat professor Petri Embregts van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) op zoek naar wat het betekent om te leven met een verstandelijke beperking, of om een kind te hebben met een verstandelijke beperking. In drie afleveringen vertellen Gijs Wanders, Ellis Jongerius en Marike van Weelden openhartig over hun persoonlijke ervaringen.



Hoe makkelijk of moeilijk is het om ‘gewoon’ mee te doen? Hoe belangrijk is je omgeving? Wat als je als ouder(s) de zorg niet langer alleen kunt dragen? En hoe moet het verder als je er niet meer bent om voor je kind te zorgen? Het zijn aangrijpende, maar bovenal krachtige verhalen over hoe Gijs, Ellis en Marike hun ervaringen inzetten om anderen te helpen.



Drieluik

In aflevering 1 van de drieluik praat Petri met ex-journaalpresentator en verslaggever Gijs Wanders. Zijn dochter Vera heeft een licht verstandelijke beperking. Ze woont inmiddels zelfstandig en heeft een baan, maar de weg daar naartoe was er een vol hobbels. In aflevering 2 spreekt Petri met Ellis Jongerius. Zij heeft zelf een licht verstandelijke beperking en een autistische stoornis. Ellis is inmiddels directeur van de LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking en vertelt onder andere hoe lastig het kan zijn om met een verstandelijke beperking toe te treden tot de arbeidsmarkt. En hoe belangrijk het krijgen van de juiste hulp en ondersteuning daarbij is. In de laatste aflevering gaat Petri in gesprek met actrice Marike van Weelden. Haar zoon Jons heeft een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Hij woont in een zorginstelling. Marike verwerkte haar ervaringen in een toneelvoorstelling.



Zichtbaar maken

Embregts: “Met deze podcast wil ik laten zien wat er speelt in de levens van mensen met een verstandelijke beperking en hun families, maar bovenal wil ik hun kracht delen. We willen in Nederland graag komen tot een inclusieve samenleving, die openstaat voor ieder mens. Zichtbaarheid en verbinding zijn daarbij belangrijk. Ik hoop hier met mijn podcast een bijdrage aan te leveren.” De thema’s gelijkwaardigheid, inclusie en ervaringsdeskundigheid liggen Embregts na aan het hart en staan dan ook centraal in de podcastserie.

Aflevering 1 is hier te beluisteren. Of zoek op ‘Puur met Petri’ op Spotify. Aflevering 2 en 3 volgen respectievelijk op 1 december en 8 december 2021.

Petri Embregts



De AWVB is opgericht in december 2011 onder leiding van hoogleraar Petri Embregts. Zij bekleedt sinds 2010 de bijzondere leerstoel ‘Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling’.

Bron: Tilburg University