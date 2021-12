Amstelring richt aparte COVID-afdeling in om ziekenhuizen te ontlasten

Vanwege de toenemende druk in de ziekenhuizen is Amstelring gestart met de voorbereiding van een aparte COVID-afdeling. Daar wordt de Amstelring Transferafdeling geschikt voor gemaakt. Het gaat om 10 bedden voor met COVID besmette cliënten, waarvoor geen plek is in het ziekenhuis, en die ook niet naar huis kunnen omdat zij specifieke zorg, behandeling en ondersteuning nodig hebben.

Beschikbare faciliteiten

Op de Transferafdeling van Amstelring liggen doorgaans kwetsbare ouderen waarvan de behandeling in het ziekenhuis is afgerond. Zij kunnen (nog) niet naar huis of wachten op een revalidatieplek of een plek in een verpleeghuis. Van de 24 beschikbare bedden, worden nu 10 bedden gereserveerd voor specifieke COVID zorg. Gekozen is voor de Transferafdeling van Amstelring omdat daar al goede faciliteiten zijn en er korte lijnen zijn met de medisch specialisten van het ziekenhuis.

10 december operationeel

De bedoeling is dat de COVID-afdeling op 10 december 2021 operationeel is met – bij voorkeur – zorgmedewerkers van andere Amstelring locaties. ‘We voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de acute zorg te ontlasten en ons steentje bij te dragen’, licht Jeroen de Dijcker, projectleider van Amstelring, toe.

‘Werken op een COVID-afdeling vraagt veel van onze medewerkers, want het gaat om een heel andere manier van zorgverlenen. Medewerkers werken continu in beschermende kleding. De patiënten zijn vaak aanmerkelijk jonger en de zorg is zwaarder en onvoorspelbaar. Dat laatste vergt ook een andere flexibiliteit in de planning.’ Jeroen voegt nog toe: ‘We doen er alles aan om snel operationeel te zijn. Natuurlijk hoop ik dat het uiteindelijk niet nodig zal zijn om de COVID-afdeling in gebruik te nemen. Maar ik ben nu al trots op ons team, dat in staat is om deze afdeling in korte tijd in te richten en volledig gebruiksklaar te maken.’

Bron: Amstelring