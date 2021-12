Extra voorlichting voor zwangeren over coronavaccinatie

Bij zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens bestaat veel onzekerheid over de gevolgen van een coronavaccinatie. In de media verschijnen dagelijks verschillende berichten en ook in de spreekkamer merken de gynaecologen en verloskundigen de twijfel. Daarom is het Jeroen Bosch Ziekenhuis deze week gestart met een brede communicatiecampagne. Doel van de campagne is om informatie te geven over de vaccinatie en zwangerschap of kinderwens, zodat vrouwen zelf een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.

Persoonlijke voorlichtingsgesprekken

Onderdeel van deze campagne is het extra informatiespreekuur op de polikliniek Gynaecologie. Tijdens de dagen dat de zwangeren op spreekuur komen, heeft een speciaal opgeleide medewerker een extra informatiespreekuur. Zwangeren en vrouwen met een kinderwens kunnen direct na het spreekuur, of op afspraak, terecht. De afspraak kan ook plaats vinden via videoconsult.

Omdat ze merkten dat er veel behoefte was aan informatie hebben gynaecologen en verloskundigen het initiatief genomen voor de extra gesprekken. Gynaecoloog Hedwig van de Nieuwenhof: “Het is voor vrouwen niet gemakkelijk om zwanger te zijn of te willen worden in deze tijd. Er over zwangerschap en coronavirus zoveel te doen in de media. In mijn spreekuur heb ik vaak niet genoeg tijd om uitgebreid in te gaan op alle vragen. Ik vind dit enorm jammer, want de behoefte aan betrouwbare informatie is zo groot. Ik ben daarom ontzettend blij dat we ze op deze manier kunnen helpen”.

Webinar 9 december

Op donderdag 9 december is er van 19:30 tot 20:30 uur een extra webinar over de coronavaccinatie en zwanger zijn of worden. Gynaecologen en verloskundigen uit de regio geven dan antwoord op alle vragen van zwangeren en vrouwen die zwanger willen worden. Inschrijven kan via https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/zwanger- en-coronavaccinatie op dit moment zijn er al ruim 500 aanmeldingen.

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis