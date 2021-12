‘Wereldwijde vaccingelijkheid is de weg vooruit’

Wereldwijd is COVID-19 de derde meest voorkomende doodsoorzaak, na hartziektes en beroertes. Vaccineren blijft van groot belang in de strijd tegen dit virus. Een goede verdeling van vaccins over de wereld is de sleutel naar het redden van levens en het verminderen van nieuwe virusvarianten zoals delta en omikron. Helaas heeft momenteel slechts 3% van de bevolking in lage-inkomenslanden één dosis van een vaccin tegen corona gekregen. Het is dus cruciaal om in te zetten op vaccingelijkheid.

Tegelijkertijd is het verdelen van genoeg vaccins wereldwijd slechts een deel van de oplossing van deze crisis. We moeten er ook voor zorgen dat de vaccins de meest kwetsbare mensen op deze wereld bereiken. Denk aan vluchtelingen, migranten, asielzoekers, gemarginaliseerde groepen en mensen die stateloos zijn. De vaccins moeten niet blijven hangen op luchthavens en in hoofdsteden. Deze moeten ook naar mensen worden gebracht die minder makkelijk te bereiken zijn. Juist daar zet het Rode Kruis op in; het doel is om 500 miljoen mensen te helpen. Ook zij verdienen het om beschermd te worden tegen het virus. Dit kunnen we alleen bereiken door te investeren in lokale leveringsmechanismen en gezondheidssystemen.

Cecile de Milliano, Internationale Noodhulp Coördinator/Expert noodhulp, Het Nederlandse Rode Kruis.