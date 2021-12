Tjarda Boere: CRP-sneltesten inzetten voor antibioticagebruik in verpleeghuizen



Het is voor artsen in verpleeghuizen moeilijk om in te schatten of een bewoner met een lage luchtweginfectie (zoals een longontsteking of acute bronchitis) gebaat is bij behandeling met antibiotica. Boere onderzocht of de inzet van de CRP-sneltest artsen helpt om gerichter antibiotica voor te schrijven, zonder nadelige gevolgen voor het herstel van de patiënten. De CRP-sneltest meet met een vingerprik de waarde van het ontstekingseiwit CRP in het bloed. Dit geeft de arts een indruk van de ernst van de infectie. Boere ontdekte onder andere dat de inzet van de CRP-sneltest leidt tot minder voorschrijven van antibiotica aan verpleeghuisbewoners met een mogelijke luchtweginfectie. Vergeleken met een groep waarbij niet eerst zo’n test werd gedaan, kreeg de groep die een CRP-test onderging bijna 30% minder antibiotica voorgeschreven.

Het minder voorschrijven ging niet ten koste van het herstel van de patiënten, en in beide groepen kwamen ziekenhuisopnames en overlijden relatief weinig voor. De inzet van de CRP-sneltest vraagt wel een investering, stelt Boere. Volgens de promovenda is dit een noodzakelijke investering met oog op verbetering van patiëntenzorg en de wereldwijde strijd tegen antibioticaresistentie.

Net als in de huisartspraktijk is er nu ook bewijs voor grootschalige implementatie van de CRP-sneltest in het verpleeghuis. Boere benadrukt dat het wel belangrijk is om de implementatie van de CRP-sneltest zorgvuldig uit te voeren. Inzichten uit haar onderzoek kunnen handvatten bieden voor het implementeren van de CRP-sneltest in de praktijk. Deze inzichten vertaalde ze naar implementatieproducten (scholing en stappenplan), hier te vinden.



Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC