Niet gecategoriseerd

Kort geding over ivermectine

Op 6 december diende voor de rechtbank in Utrecht een kort geding over het advies over Ivermectine in de richtlijn COVID-19 van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) wil hiermee – naar eigen zeggen – uiteindelijk via de rechter afdwingen dat ivermectine (off-label) als behandeloptie tegen COVID-19 in de richtlijnen van het NHG wordt opgenomen. Het NHG vraagt de rechtbank om het kort geding af te wijzen.

Het NHG vindt dat een inhoudelijke discussie over aanbevelingen in richtlijnen gevoerd dient te worden met de inhoudelijk deskundigen in de multidisciplinaire werkgroep die is ingesteld om een richtlijn te ontwikkelen, en niet in de rechtszaal, tussen rechter en advocaten.

EMA raadt gebruik ivermectine bij COVID-19 af

Het Europees medicijnagentschap EMA raadt het gebruik van ivermectine bij de behandeling van COVID-19 buiten zorgvuldig opgezette klinische studies af. Deze conclusie trekt het agentschap op basis van beschikbare, recente wetenschappelijke data die het gebruik van dit middel niet ondersteunen. Aanleiding voor het advies waren recente publicaties en berichten in de media over het gebruik van ivermectine bij COVID-19.

Onvoldoende wetenschappelijk bewijs

Laboratoriumstudies lieten zien dat ivermectine het vermenigvuldigen van het SARS-Cov-2 virus kan blokkeren, maar pas bij veel hogere concentraties dan de momenteel bij mensen toegestane dosering voor parasitaire infecties. Klinisch onderzoek liet wisselende resultaten zien. Sommige studies toonden geen voordelen aan en anderen wezen op een mogelijk voordeel. De meeste studies kenden echter beperkingen zoals bijvoorbeeld dat de ernst van ziekte van de deelnemers niet goed gerapporteerd was, dat er wisselende doseringsschema’s werden gebruikt of dat er andere medicatie tegelijkertijd werd gebruikt.

Veiligheid niet bekend

Hoewel ivermectine bij de goedgekeurde doseringen voor andere indicaties meestal goed verdragen wordt, kunnen de bijwerkingen toenemen bij de veel hogere doseringen die op grond van laboratorium nodig zouden zijn om het effect op het coronavirus goed te onderzoeken. Toxiciteit bij een hogere dosering dan is goedgekeurd, is niet uit te sluiten. Het EMA raadt daarom niet aan om ivermectine in te zetten tegen COVID-19 buiten zorgvuldig opgezette klinische studies. Meer goed opgezette gerandomiseerde studies zijn nodig om conclusies te trekken over in hoeverre ivermectine effectief en veilig kan zijn in de preventie en behandeling van COVID-19.

Andere toepassingen van ivermectine

Ivermectine tabletten zijn in de EU toegestaan als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ivermectine-crème mag worden gebruikt voor het behandelen van huidaandoeningen zoals rosacea. Daarnaast is zowel inwendig als uitwendig gebruik van ivermectine als diergeneesmiddel toegestaan voor het behandelen van parasieten. Ivermectine is niet goedgekeurd voor gebruik bij COVID-19 in de EU. Het EMA heeft ook nog geen aanvraag voor goedkeuring van gebruik bij COVID-19 ontvangen.

De aanbevelingen over het gebruik van ivermectine zijn opgenomen in de NHG-Standaard COVID-19.

Eerdere juridische procedure

De ANBB heeft eerder een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor ingediend bij de rechtbank te Utrecht. Dat verzoek ging eveneens over de beoordeling in de NHG-Standaard COVID-19 aangaande over het geneesmiddel ivermectine. De ANBB is in die procedure niet-ontvankelijk verklaard.

De uitspraak van de rechter wordt over rond volgende week verwacht.