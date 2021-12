Maastricht UMC+: Bij volledige vaccinatie sneller een doorbraakinfectie met Janssen en AstraZeneca

Onderzoek naar infecties met corona bij volledige vaccinatie

Het aantal infecties bij volledig gevaccineerde mensen – de zogenaamde doorbraakinfecties – is sterk toegenomen sinds de komst van de deltavariant. Mensen die gevaccineerd zijn met AstraZeneca en Janssen maken de meeste kans op een doorbraakinfectie. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling medische microbiologie van het Maastricht UMC+.

Het onderzoeksteam, met als hoofdonderzoeker medisch moleculair microbioloog in opleiding Jozef Dingemans, analyseerde 378 doorbraakinfecties die tussen januari en juli van dit jaar plaatsvonden in Zuid-Limburg. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd als voorpublicatie in MedRxiV.

Analyse doorbraakinfectie



Van de 387 doorbraakinfecties gingen de onderzoekers na om welke variant het ging, hoe oud de patiënt was, van welke symptomen sprake was en welk vaccin de geïnfecteerde persoon had ontvangen. Zo konden verschillen en verbanden tussen deze onderdelen in kaart worden gebracht. De belangrijkste conclusie is dat dat mensen die Janssen of AstraZeneca hadden ontvangen, sneller te maken kunnen krijgen met een doorbraakinfectie.

Verschillen



Ook stelden de onderzoekers vast dat doorbraakinfecties met de deltavariant gepaard gaan met een hogere lading virusdeeltjes dan doorbaakinfecties met de alfavariant. Dat betekent dat de mensen met een doorbraakinfectie met de deltavariant besmettelijker zijn. Daarnaast bleek dat bij een doorbraakinfectie met symptomen meer virusdeeltjes aanwezig zijn dan wanneer er geen sprake is symptomen. Tot slot zagen de onderzoekers dat doorbraakinfecties met verschillende virusvarianten niet tot verschillende symptomen leiden en dat het type vaccin dat iemand heeft ontvangen geen verband heeft met welke symptomen iemand krijgt.

Vaccinatie werkt, booster nodig



Hoofdonderzoeker Jozef Dingemans benadrukt dat deze resultaten bevestigen dat boostervaccinaties nodig zijn: ‘’Vaccinatie werkt heel erg goed om ziekenhuisopnames en ernstig ziek worden te voorkomen. Tegelijk is het waardevol dat we nu weten dat de deltavariant in staat lijkt te zijn om makkelijker door de vaccins van AstraZeneca en Janssen te breken en gevaccineerde personen te besmetten. Deze personen kunnen het virus dan weer doorgeven aan de kwetsbare groepen, met name ouderen. Ons onderzoek laat dus zien hoe belangrijk het is dat mensen, zeker zij die deze vaccins kregen, snel een booster krijgen.’’

Bron: Maastricht UMC+