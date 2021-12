Niet gecategoriseerd

VraagApp, die zelfstandigheid vergroot, wordt helemaal gratis

Met welke rijst maak ik nasi? Welke bus komt er bij de flat van mijn oma? Wat moet ik met deze brief? Het zijn zomaar wat voorbeelden van dagelijkse vragen die in VraagApp gesteld kunnen worden. De vragen worden beantwoord door deskundige vrijwilligers. Op elk moment van de dag of nacht. De succesvolle app is vanaf nu gratis beschikbaar in heel Nederland. VraagApp neemt stress weg bij vragenstellers en verlicht de druk op (mantel)zorg en begeleiders.

Snel antwoord



Voor veel mensen is de maatschappij ingewikkeld. VraagApp wil dat alle mensen kunnen blijven meedoen. Dus kunnen ze in de app op hun telefoon vragen stellen over alledaagse zaken. Denk aan het huishouden, openbaar vervoer, een ingewikkelde brief of regels & wetten. De vraag kan worden ingetypt of ingesproken. Op elk moment van de dag of nacht. Elke vraag komt binnen bij vijf vrijwilligers tegelijk. De eerste vrijwilliger die tijd, zin en verstand van zaken heeft, beantwoordt de vraag.

‘Ik woon nu net 1 jaar zelfstandig. Ik wil het heel graag alleen doen maar ik heb best veel vragen. Het zijn misschien hele simpele vragen, maar ik ben er dan toch onzeker over. Met VraagApp doe je het niet helemaal alleen. Dat geeft me een sterk gevoel.” Astrid, vragensteller’

Kleine vragen blijven klein



De eenvoud van VraagApp zorgt ervoor dat kleine vragen niet doorsudderen totdat het grote problemen zijn. Uit eerder onderzoek blijkt dat vragenstellers zeer tevreden zijn met de antwoorden, en minder stress en meer zelfstandigheid ervaren. VraagApp werd vier jaar geleden gelanceerd in abonnementsvorm. Mede dankzij subsidie van FAW Rotterdam kan VraagApp haar service nu landelijk gratis beschikbaar stellen. De app is te downloaden in de App Store (voor iPhones) en Google Play Store (andere telefoons).



Makkelijk, veilig en leuk



VraagApp is een initiatief van de sociale onderneming 3 Times Impact. VraagApp won diverse prijzen waaronder de Dutch Interactive Award (‘beste online community’), de Digi Omarmprijs (‘beste online initiatief om armoede te bestrijden’) en is verkozen tot één van de 100 meest innovatieve bedrijven van Nederland. De Verenigde Naties nomineerden VraagApp voor de World Summit Awards (beste online initiatief voor inclusie en empowerment). Meer informatie is te vinden op www.vraagapp.nl.

Bron: VraagApp, lid van Social Enterprise Nederland