Mensen met overgewicht keihard veroordeeld

En weer is het niet gelukt; ook in 2021 is het voornemen af te vallen bij veel Nederlanders gestrand. Happy Weight heeft voor het derde achtereenvolgende jaar onderzocht wat er van de goede voornemens terecht is gekomen.

Het onderzoek laat ook zien dat sterk onderschat wordt hoeveel Nederlanders overgewicht hebben. De helft van alle Nederlanders heeft overgewicht, maar slechts veertien procent weet dit. Ondertussen wordt keihard geoordeeld over mensen met overgewicht; twintig procent vindt bijvoorbeeld dat ze een hogere zorgpremie moeten betalen.

“Ronduit schokkend”, healthy ageing professional (MSc) Stan van Eck van Happy Weight reageert geschrokken op de bejegening van mensen met overgewicht. “Je zou denken dat de tijd van ‘eigen schuld dikke bult’ inmiddels wel achter ons ligt. Ons onderzoek leert dat het tegendeel waar is.”

“Geen discipline”

Ruim tachtig procent van alle Nederlanders vindt dat iemand die overgewicht heeft, zelf verantwoordelijk is voor de aanpak daarvan. De regering en de huisarts volgen op grote afstand met 23 en 21 procent.

Ruwweg twintig procent vindt dat mensen met overgewicht geen discipline hebben en een hogere zorgpremie moeten betalen. Maar liefst 64 procent van alle Nederlanders onderschrijft de stelling ‘elk pondje gaat door het mondje’. Van Eck: “Overgewicht is veel complexer dan dat!”

“Opvallend is dat er hard geoordeeld wordt over mensen met overgewicht, maar tegelijkertijd kent nog geen veertig procent het eigen BMI. En slechts veertien procent weet dat de helft van alle volwassen Nederlanders overgewicht heeft. De meeste mensen schatten het percentage lager in. In 1990 had één op de drie Nederlanders overgewicht, inmiddels één op de twee. Bij ongewijzigd beleid zijn in 2040 bijna twee op de drie Nederlanders te zwaar.”

Afgevallen tijdens corona

“Er is veel aandacht voor coronakilo’s. Ons onderzoek laat zien dat 43 procent is aangekomen sinds we met corona te maken hebben. Meestal gaat het om 1 tot 3 kilo”, vertelt Van Eck van Happy Weight. “Tegelijkertijd zegt ruim twintig procent van alle Nederlanders dat ze juist zijn afgevallen sinds we met corona te maken hebben.”

Zowel vorig jaar als dit jaar komt in het onderzoek van Happy Weight naar voren dat corona een rol speelt bij goede voornemens. “Tussen het hebben van een voornemen en het doen, zit meestal een wereld van verschil”, vult Van Eck nuchter aan. “Voor het derde achtereenvolgende jaar zien we dat zo’n zestig procent niet geslaagd is in de poging af te vallen.” Beter gelukt zijn de voornemens ‘meer bewegen/sporten’ (54%) en ‘gezonder eten’ (64%).

52% probeert het opnieuw in 2022

Mislukte voornemens of niet, de goede voornemens voor 2022 zijn alweer gemaakt. De top-3: meer bewegen/sporten (63%), gezonder eten (54%) en afvallen (52%). Vooral het voornemen meer te bewegen of sporten wordt aangejaagd door corona.

“Goede voornemens alleen werken niet”, vertelt Stan van Eck van Happy Weight. “Een blijvend gezond gewicht bijvoorbeeld wordt alleen bereikt door een structurele verandering van eet- en leefgewoonten. Bevliegingen en diëten zijn gedoemd te mislukken. Zonder concreet ‘als-dan-plan’ en zonder helder doel ga je het niet redden.”

Het opinieonderzoek is in opdracht van Happy Weight uitgevoerd door bureau Factsnapp onder een representatieve groep Nederlanders.