Franciscus vernieuwt locaties en zorg; nieuwbouw bij Gasthuis

Nu en in de toekomst wil Franciscus Gasthuis & Vlietland de beste zorg bieden aan patiënten en inwoners. Samen met huisartsen, huisartsenposten, verloskundigen en kraamzorgorganisaties ontwikkelen wij innovatieve zorgconcepten door digitalisering én vernieuwen wij onze locaties en medische technologie.

In 2022 realiseren wij een aantal ver- en nieuwbouw projecten. Het Prostaatcentrum zuidwest Nederland verhuist naar een nieuwe plek in Franciscus Gasthuis en de centrale hal wordt opnieuw ingericht. In Franciscus Vlietland wordt het Scopiecentrum geopend en werken Huisartsenposten Schievliet en Spoedeisende Hulp nauw samen om spoedzorg verder te ontwikkelen tot een spoedplein met 1 ingang en gezamenlijke triage. In Maassluis realiseren wij een nieuw poliklinisch en diagnostisch centrum.

Ook op het gebied van medische technologie maken we stappen voorwaarts. Zo worden de Centrale Sterilisatie afdelingen en de afdelingen Radiologie voorzien van nieuwe apparatuur.

Nieuwbouw bij Franciscus Gasthuis

In 2022 starten we met de voorbereidingen voor realisatie van een nieuw gebouw waarin een spoedplein met 1 balie voor de huisartsenpost Rotterdam Noord en Spoedeisende Hulp, een splinternieuw operatiecomplex en interventiecentrum en een gastvrij Vrouw & Kind Centrum met Ronald McDonald Huiskamer en een kraamzorghotel worden gehuisvest. De kracht van vernieuwing is een nauwe samenwerking met ketenpartners in de regio. Zo hebben huisartsen en verloskundigen meegedacht over het ontwerp van de nieuwbouw.

Huisarts en medisch manager Renée Kok van Huisartsenpost Rotterdam Noord vertelt: “Ik ben heel blij met de komst van het nieuwe Spoedplein! Doordat patiënten zich voortaan bij één balie kunnen melden, volgt een logische route en komen zij snel bij de juiste zorgverlener terecht. Het is ook dé samenwerkingsbasis voor zorgmedewerkers van de spoedeisende hulp en huisartsenpost. Dat zij elkaar en elkaars werkwijze goed kennen, daar gaat de patiënt van profiteren!”







Verloskundige Betty Franke namens Verve vult verder aan: “Dankzij de goede samenwerking zijn in het nieuwe Vrouw & Kind Centrum bevalbaden beschikbaar en bieden we diverse manieren van pijnbestrijding aan. In de nabije toekomst hopen we ook projecten als een verloskundige triagepost te realiseren om de geboortezorg in de regio verder te verbeteren”.

Een nieuwe entree met veel daglicht en overzichtelijke bewegwijzering verbindt de nieuwbouw straks met het huidige ziekenhuisgebouw.

Bron: Franciscus Gasthuis & Vlietland