VieCuri spoort aan tot boosterprik om zorg draaiende te houden

De druk op de ziekenhuizen blijft hoog. Hoe meer mensen gevaccineerd en geboosterd zijn, hoe minder kans op ernstige complicaties en ziekenhuisopnames. VieCuri wil mensen motiveren om zo snel mogelijk de boosterprik te laten zetten om de zorg draaiende te houden.

Opkomst Omikron



Noord-Limburg is vanaf het begin van de pandemie één van de zwaarst getroffen regio’s van Nederland en het aantal coronabesmettingen blijft hier hoog. Met de opkomst van Omikronvariant vreest het ziekenhuis een nieuwe toename van het aantal ziekenhuisopnames. Om de inwoners te motiveren om zo snel als mogelijk de boosterprik te halen, is VieCuri de videocampagne ‘Ik laat mij boosteren, u ook?’ gestart.

Boosterprik beschermt patiënten en medewerkers

Voor een ziekenhuis is het ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren en boosteren. Longarts Harry Pouwels: “We ervaren elke dag hoe het is om onder extreem hoge druk te moeten werken. Er worden veel patiënten aan ons toevertrouwd en zij rekenen op onze onvermoeide inzet. Dit doen we natuurlijk graag en met onverminderde passie. Toch blijft het moeilijk om te zien hoe ziek coronapatiënten kunnen worden en om voor andere patiënten de reguliere zorg steeds maar te blijven uitstellen. Dáárom is boosteren zo belangrijk. Een boosterprik beschermt onze medewerkers, onze patiënten én helpt ons de zorg draaiende te houden.” Om de GGD te ondersteunen en de vaccinaties in een stroomversnelling te brengen, is VieCuri onlangs gestart met het zetten van boosterprikken bij patiënten die een afspraak hebben in het ziekenhuis.

Stilte voor de storm

Op dit moment (vrijdag 7 januari) heeft VieCuri 36 coronapatiënten in opname, waarvan 29 op de verpleegafdeling en 7 op de IC. Dit beeld is redelijk stabiel en is de afgelopen weken zelfs iets afgenomen. De verwachting is tot en met volgende week een verdere, lichte daling van het aantal opgenomen coronapatiënten. In de regio Venlo is al een stijging te zien van het aantal positieve besmettingen door de Omikronvariant. IJsbrand Schouten, bestuursvoorzitter VieCuri: “Wij verwachten dat over twee weken de opnames in het ziekenhuis zullen toenemen. In die zin kun je stellen dat dit de stilte voor de storm is, waarbij we natuurlijk hopen dat deze storm gaat meevallen”.

Mensen die twijfelen over vaccineren kunnen kijken op www.overvaccineren.nl. Dit is een website van de overheid waar twijfels over vaccineren bespreekbaar worden gemaakt en antwoorden gegeven worden. Meer informatie over de campagne staat op www.viecuri.nl/booster. De campagne ‘Ik laat mij boosteren, u ook?’ loopt van vrijdag 7 januari tot en met 28 januari 2022.

Bron: Viecuri