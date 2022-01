‘Dry January laat jongeren zien wat alcohol met brein doet’

Na een drukke feestmaand even een beetje ontnuchteren. Daar is Dry January voor: heel januari geen alcohol drinken. En hoewel enkel een maand niet drinken geen garanties biedt voor een gezonder lichaam, is het wel de manier om te laten zien dat alcohol niet overal bij hoort. En dat is belangrijk, want alcohol heeft negatieve effecten op de hersenen. Zowel op de korte als op de lange termijn. In eerste instantie geeft alcohol een ontspannen gevoel en neemt het remmingen in het gedrag weg. Het ongeremde gedrag kan verklaard worden door de invloed van alcohol op de prefrontale cortex. Vervolgens kan de werking van de hippocampus worden belemmerd, wat kan leiden tot een verminderd vermogen om nieuwe informatie in het geheugen op te nemen. Als gevolg hiervan kan een black-out ontstaan. Daarnaast kunnen de gebieden worden aangetast die de motoriek regelen. Bij overmatig gebruik kan er zelfs alcoholvergiftiging ontstaan of leidt drankmisbruik tot een coma. Met alle gevolgen van dien. Ook op de lange termijn richt alcohol schade aan in de hersenen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jongeren die regelmatig alcohol drinken een andere ontwikkeling van de grijze stof hebben, onder andere in het frontale (voorste) deel van de hersenen. Dit hersengebied gebruik je om je te kunnen concentreren, beslissingen te maken, impulsen te beheersen, het opmerken van fouten en het waarderen van beloningen. De gevonden verschillen in hersenontwikkeling kunnen mogelijk deze cognitieve functies beïnvloeden. Daarnaast lopen jongeren die drinken een hoger risico op het ontwikkelen van problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd.

Koko Beers is neurobioloog bij de Hersenstichting.