Nieuw gesubsidieerd onderzoeksproject gestart om mensen met diabetes te ondersteunen bij voetproblematiek

Er is een groot onderzoek gestart omtrent de ontwikkeling van zorgtechnologieën, zoals de Diabetes Voetencheck app, om mensen met diabetes te helpen voetwonden te voorkomen. Het onderzoek draagt bij aan een groeiend maatschappelijk probleem en heeft geleid tot een uniek partnerschap tussen een grote zorgorganisatie RondOm Podotherapeuten, Fontys Paramedische Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en softwareontwikkelaar Stofloos.

Gesubsidieerd onderzoeksproject

De partners hebben gezamenlijk een projectvoorstel ingediend om de Diabetes Voetencheck app te onderzoeken en (technische) innovaties te ontwerpen om mensen met diabetes te ondersteunen bij voetproblematiek. Dit kan gaan over technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie (AI), internet of things (IoT) en Blockchain, die een veelbelovende rol kunnen spelen in de preventie en het monitoren van voetwonden. ‘’Een dergelijk partnerschap is uniek omdat de werelden, tussen technologie, zorg en onderwijs vaak gescheiden zijn.’’vertelt Deborah Pelders (hoofdonderzoeker).

Het gesubsidieerde project sloot aan bij een sterke maatschappelijke behoefte. Dit bleek uit de organisaties die als supportpartner zijn gekoppeld aan het project, waaronder: Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), diverse huisartsenzorggroepen en tweedelijns specialisten. Ook hebben internationale organisaties zoals het FIP-IFP (International Federation of Podiatrists) en de UNFM (Université Numérique Franchophone Mondial) hun interesse uitgesproken.

Eindgebruiker staat centraal

Pelders: ‘’Samen met onze partners streven we naar een participatieve ontwerpaanpak. Dat wil zeggen dat de eindgebruikers en belanghebbenden centraal staan. Zij worden actief betrokken doormiddel van co-creatie sessies, focusgroepen en andere onderzoeksactiviteiten. De eerste focusgroepen met in totaal 25 mensen met diabetes heeft al plaatsgevonden om meer te leren over het leven met diabetes en de zorg die daarbij komt kijken. Daarnaast vinden er continu interviews en gesprekken plaats op individueel niveau met gebruikers, experts en belanghebbenden.’’.

Naast dat er diverse onderzoekers betrokken zijn binnen het project, spelen studenten vanuit allerlei opleidingen ook een rol. Studenten vanuit de opleiding Industrial Design TU/e en Fontys hbo-opleidingen: Podotherapie en Fysiotherapie, maar ook studenten vanuit Fontys ICT Media Design zijn gevraagd om mee te denken over oplossingen.

De Voetencheck app

De Diabetes Voetencheck app is voor iedereen met diabetes in Nederland gratis te downloaden. Inmiddels wordt de app al door ruim 800 mensen gebruikt en zijn er 35.000 voetscreeningen uitgevoerd. De app helpt mensen met diabetes met het zelf controleren van de voeten op wonden en andere onregelmatigheden. De app verstuurd regelmatig een herinnering om de voeten te controleren. Gebruikers worden hierbij begeleid met instructiefilmpjes en interactieve vragen. Het resultaat van de antwoorden kan ertoe leiden dat de gebruiker gevraagd wordt een foto in te sturen via de app, zodat de podotherapeut de voeten kan beoordelen op afstand en eventueel de gebruiker kan uitnodigen om naar de praktijk te komen.

De app heeft al veel resultaat opgeleverd. Ruim 240 keer was het nodig om op basis van een ingestuurde foto de patiënt direct op te roepen om naar de praktijk te komen. Hierdoor zijn vervelende complicaties aan de voeten en amputaties voorkomen.