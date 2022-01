Nederlandse producenten kunnen voorzien in vraag medische mondmaskers

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om Nederlanders betere mondmaskers te laten dragen van het type llR. De detailhandel geeft aan niet aan de vraag te kunnen voldoen, zij hebben deze medische mondmaskers niet op voorraad.

Zij hebben aan het begin van de coronacrisis in allerijl productielijnen opgetuigd. Afgelopen jaar produceerden ze 150 miljoen gecertificeerde medische mondmaskers type llR voor het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Er is in Nederland meer dan genoeg productiecapaciteit om aan de huidige vraag te voldoen.

Cyrill Depondt “De overheid heeft ons met een grote order geholpen fabrieken op te zetten. Nu is het aan de markt om te zorgen dat we in Nederland kunnen blijven produceren.”

BJ Hudepohl: “Ik heb zo snel mogelijk contact opgenomen met de grote supermarkten en drogisterijen om aan te geven dat wij als Nederlandse producenten vandaag nog genoeg uit voorraad kunnen leveren.”

Fleur Bakker: “We kunnen per direct de productie opschalen en hebben nog genoeg grondstoffen op voorraad. Het zou voor onze sociale missie geweldig zijn als de detailhandel lokaal inkoopt.”

Achtergrond

Om de zorg zo snel mogelijk van beschermingsmiddelen te voorzien zijn producenten in maart 2020 gestart met het opzetten van productielijnen voor medische mondmaskers van het type llR. De drie producenten zijn gecertificeerd. Ze delen kennis en netwerken en werken ook samen aan de ontwikkeling van een duurzaam alternatief voor het huidige mondmasker. De producenten zijn in staat om gezamenlijk miljoenen maskers per week te maken.