Smaakpupil helpt mensen met smaakverlies om hun eetlust terug te vinden

Mosterd tijdens de maaltijd:

Smaakpupil is een nieuwe methode en app voor mensen die door ziekte, medische behandeling of ouderdom last hebben van smaakverlies. Op basis van een persoonlijk profiel krijgen zij advies op maat over het toevoegen van smaakmakers aan de maaltijd, die helpen bij verbetering van de smaakprikkels en eetlust. De achterliggende methode is ontwikkeld door een chefkok en getest in zorginstellingen. Momenteel kan iedereen zich aanmelden om de app gratis te testen.

Naar schatting 1 miljoen Nederlanders kampen met smaakverlies, veelal om fysieke, mentale of medische redenen. Bijvoorbeeld ouderen hebben er vaak last van, en zo’n 75% van de mensen die een chemo (hebben) doorlopen ook. Smaakverlies is ingrijpend en gaat vaak gepaard met verminderde eetlust, met als gevolg: minder eten, gezondheidsverlies, minder sociale contacten en slechtere kwaliteit van leven.

Smaakpupil is een laagdrempelig hulpmiddel dat helpt om mensen met smaakverlies hun plezier in eten terug te krijgen. De achterliggende methode werd bedacht door chefkok Michael van ’t Hoff. Na werkzaam geweest te zijn in verschillende gerenommeerde restaurants, ging hij in 2012 aan de slag ging op de afdeling oncologie in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

“Om patiënten met smaakverlies te helpen het plezier in eten terug te vinden, begon ik te experimenteren met het toevoegen van verschillende smaakmakers aan de maaltijden,” vertelt hij. “Ik merkte dat door het toevoegen van een nieuwe smaakprikkel, geur of structuur aan de maaltijd de smaakbeleving van de patiënten vooruitging, de eetlust verbeterde en men gezonder ging eten.”

Van idee naar methode naar app



Toen Michael terugkeerde naar de horeca, bleef hij vragen krijgen van patiënten met smaakverlies. Met behulp van het strategisch bureau Doordacht uit Bodegraven ontwikkelde hij zijn methode daarom door naar een hulpmiddel dat iedereen individueel kan gebruiken, maar dat ook op grotere schaal toe te passen is in zorginstellingen.

Smaakpupil bestaat uit een mobiele app waarmee gebruikers (na een persoonlijke intake) middels het beantwoorden van een aantal vragen en kleine tests een ‘smaakprofiel’ aanmaken, gebaseerd op persoonlijke voorkeuren, gestel, ziektebeeld, dieet en allergieën.

Op basis hiervan geeft de app bij iedere maaltijd een advies op maat voor een of meer van de ruim zestig smaakmakers; zoals mosterd, citroensap, augurk, kruiden of specerijen. “De smaakmakers voegen niet alleen zoet, zuur, zout, bitter of umami toe, want smaak is meer dan dat,” zegt Michael. “Ook een bepaalde structuur en mondgevoel, geur of zelfs een visuele prikkel kunnen de eetlust verbeteren.”

Door middel van het bijhouden van de ervaringen in een ‘smaakdagboek’ worden de adviezen in de app continu verbeterd, aangescherpt of bijgesteld. Ook is het mogelijk dat deze feedback gedeeld wordt met diëtisten, (huis)artsen en koks in zorginstellingen, zodat zij patiënten met smaakverlies beter kunnen adviseren en begeleiden.

Deelnemers aan onderzoekpanel gezocht



Smaakpupil is inmiddels op kleine schaal en naar veel tevredenheid getest door experts in een aantal zorginstellingen. Binnenkort is de methode voor iedereen beschikbaar. De kosten van het gebruik van de app bedragen eenmalig €9 per persoon.

Voor wie niet kan wachten, is het nu al wel mogelijk om deel te nemen aan de beta-onderzoeksfase. De ontwikkelaar zoekt 1000 tot 1500 mensen voor een onderzoekspanel, die na een intake individueel aan de slag gaan met de methode en hun ervaringen willen delen. Het onderzoek zal van start gaan in februari en loopt tot en met april.

Deelname is gratis en inschrijven kan tot 31 januari op smaakpupil.nl.