VieCuri gaat door met zetten van de boostervaccinatie

Sinds eind december is er een tijdelijke vaccinatielocatie bij VieCuri Venlo. Het initiatief oogst lof van patiënten, bezoekers en medewerkers en daarom is het ziekenhuis van plan een semi-permanente vaccinatielocatie in te richten. “We werken nu uit hoe dat er precies uitziet. Voor de korte termijn gaan we door op ongeveer dezelfde wijze zoals de afgelopen weken. Wel worden de openingstijden iets aangepast.”

De komende twee weken, van maandag 17 t/m vrijdag 28 januari, is de vaccinatielocatie geopend op werkdagen van 10.00-12.00u en van 14.00-16.00u. De locatie bevindt zich tegenover de apotheek in VieCuri Venlo (route 17). De bedoeling van het initiatief is dat reeds aanwezige patiënten hun ziekenhuisafspraak handig kunnen combineren met het zetten van de boosterprik. Dit geldt ook voor patiënten die bloed laten prikken in het ziekenhuis. VieCuri wilt géén extra toeloop naar het ziekenhuis creëren, dus zonder afspraak kom je niet in aanmerking.

Evaluatie tijdelijke priklocatie

“We zijn zeer tevreden over de opzet van de tijdelijke priklocatie in het ziekenhuis in Venlo. Onze patiënten waren er super blij mee. De actie kwam op het juiste moment en het was laagdrempelig. We hebben er veel complimenten over gekregen.” De boostervaccinatie werd aangeboden aan patiënten (en eventueel hun begeleider) die al een afspraak in VieCuri hadden. De opzet was oorspronkelijk bedoeld voor drie weken, t/m vrijdag 14 januari. Er zijn in drie weken tijd ongeveer 3500 patiënten geboosterd. “Zeker de eerste twee weken waren druk. Sinds vorige week zien we een afname, dat is logisch te verklaren: Je ziet op steeds meer plekken dat er locaties komen waar je zonder afspraak terecht kunt, zo ook bij de GGD in Venlo. Bovendien zijn wij gestart met het boosteren nét na de aankondiging van de lockdown die inging op 19 december. In die persconferentie werd ferme taal gesproken over de opkomende omikronvariant en het belang je z.s.m. te laten boosteren. Mensen wilden toen heel graag die prik en wel zo snel mogelijk.”

Informatie voor mensen die twijfelen

VieCuri startte onlangs een campagne om mensen te motiveren de boosterprik te zetten. Hoe meer mensen gevaccineerd en geboosterd zijn, des te minder kans is er op verspreiding, een ernstig verloop van de ziekte en ziekenhuisopnames. Uiteraard is vaccinatie niet verplicht. Mensen die twijfelen over vaccineren kunnen kijken op www.overvaccineren.nl. Dit is een betrouwbare website waar twijfels over vaccineren bespreekbaar worden gemaakt en antwoorden gegeven worden. Wil je verder praten met een medisch expert? Bel dan met een arts via 088 755 5777 (bereikbaar van 8.30-16.30u).

Bron: VieCuri