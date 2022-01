Biesma (LUMC): “Voorgenomen sluiting kinderhartchirurgie blijft onbegrijpelijk”

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft brieven gestuurd naar drie ministers om aandacht te vragen voor de verstrekkende gevolgen die het besluit over de toekomst van de kinderhartchirurgie heeft.



Douwe Biesma, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Het blijft onbegrijpelijk dat het beste en grootste kinderhartcentrum van Nederland, ons centrum, nu met sluiting wordt bedreigd. In een brief aan minister Ernst Kuipers benadrukken we nogmaals onze zorg over het aanbod en spreiding van complexe kindergeneeskundige ingrepen en voor de verdeling van kinder-IC-plekken in Nederland. De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg worden hierdoor geraakt. Maar het gaat om meer. In een brief aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat benadrukken wij de kracht van het LUMC als motor van het innovatiedistrict Leiden Bio Science Park (LBSP). Daarnaast vragen wij in die brief aandacht voor de nadelige gevolgen voor het academisch onderzoek van het LUMC en de innovatiekracht die hieruit voortkomen. In een brief aan minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap noemen wij ook de verstrekkende gevolgen voor onderwijs, opleidingen en wetenschap.”

Tweede Kamer wil toelichting minister

We zijn blij met de interesse die diverse Tweede Kamerleden hebben getoond voor onze ernstige bezwaren tegen het besluit. Een aantal van hen is ook op werkbezoek geweest. Inmiddels heeft de Tweede Kamer besloten dat zij een toelichting wil van de minister van VWS. Deze week is er de gelegenheid voor een schriftelijke vragenronde. Ook laat de vaste Kamercommissie zich informeren tijdens een rondetafelbijeenkomst en tot slot vindt er een debat plaats.

Bron: LUMC