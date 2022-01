Ziekenhuis Rivierenland start met immunotherapie bij longkanker

Patiënten met een bepaalde vorm van longkanker kunnen voor immunotherapie nu terecht in hun eigen ziekenhuis in Tiel. Afreizen naar het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is daardoor niet altijd meer nodig. De afdeling Longgeneeskunde voldoet sinds 1 januari aan alle specifieke eisen om zelf patiënten immunotherapie te mogen geven.

Bij een behandeling met immunotherapie bij kanker wordt het immuunsysteem van de patiënt gebruikt om de kankercellen aan te vallen. Het immuunsysteem wordt door de behandeling ondersteund of extra actief gemaakt. Er kunnen bijwerkingen ontstaan, maar die zijn in het algemeen beter te verdragen dan bij een chemokuur.

Longarts Jan Brouwer is blij dat de oncologieverpleegkundigen van de oncologische afdelingen in Ziekenhuis Rivierenland immunotherapie kunnen gaan toedienen. “Mensen met longkanker leven door deze therapie langer, blijkt uit onderzoek”, licht hij toe. De toediening is net als bij een chemokuur via een infuus maar duurt korter. De kuren kunnen, bij goed effect, een lange periode gegeven worden, soms tot wel twee jaar. “Na elke twee keer toediening meten we wat het effect is op de tumor.”

Teamwork

Soms gaat het immuunsysteem aan de haal met goede lichaamscellen. Dat kan leiden tot een darmontsteking, reumatische klachten, huidproblemen of klachten aan de schildklier. Met de juiste medicatie is daar weer wel wat aan te doen. Collega-longarts Rick Heyne: “Vanwege de mogelijke bijwerkingen is het fijn dat patiënten nu hier in Tiel terecht kunnen. Een team van medisch specialisten in ons ziekenhuis is extra geschoold om de specifieke bijwerkingen te behandelen. Ook de huisartsen zijn op de hoogte en kunnen daardoor de juiste zorg bieden aan onze gezamenlijke patiënten.”

Vertrouwde omgeving

De nieuwe behandeling is geschikt voor mensen met niet-kleincellig longkanker. De longartsen verwachten dat ze hiermee jaarlijks ongeveer vijftig patiënten kunnen helpen. Verpleegkundig specialist Cora van Haaren ziet veel van deze patiënten op de longpoli. “Juist voor deze mensen is het fijn om dicht bij huis de behandeling te kunnen krijgen, in een voor hen vertrouwde omgeving. Dat maakt het minder belastend en heeft een positief effect op de kwaliteit van leven.”

foto, vrij van rechten. Bijschrift: In Ziekenhuis Rivierenland is nu ook immunotherapie mogelijk bij longkanker. V.l.n.r. Jan Brouwer (longarts), Cora van Haaren (verpleegkundig specialist) en Rick Heyne (longarts).



Bron: Ziekenhuis Rivierenland