Coronapandemie verergert PTSS, angst- en depressie klachten van slachtoffers

Volwassenen die tijdens de coronapandemie slachtoffer werden van fysieke agressie, ongevallen en serieuze bedreigingen, hebben vaker ernstige PTSS symptomen (28,1% versus 19,9%) en angst- en depressieve klachten (37,6% versus 26,4%) dan volwassenen die vóór deze pandemie hiervan slachtoffer werden. Zij kampen ook vaker met algemene psychische klachten (30,4% versus 18,8%) en een geringe zelfredzaamheid (19,0% versus 11,6%).



Bij niet-slachtoffers, waar angst- en depressieve klachten en algemene psychische klachten veel minder voorkomen (respectievelijk circa 14,5% en circa 9,5%), was niet of nauwelijks sprake van een toename van deze klachten. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Centerdata, het Fonds Slachtofferhulp, International Psychoanalytic University Berlin, en Tilburg University.



Het onderzoek onder 750 slachtoffers en 3.245 niet-slachtoffers is net verschenen in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift British Journal of Psychiatry. In deze studie zijn de verschillen onderzocht tussen volwassenen die slachtoffer werden tijdens de coronapandemie (in de periode maart 2020-maart 2021) en volwassen die slachtoffer werden vóór deze pandemie (in de periode maart 2018-maart 2019). Daarbij is de mentale gezondheid, zelfredzaamheid en sociale steun van slachtoffers in maart 2019 vergeleken met slachtoffers in maart 2021. De groep niet-slachtoffers bestaat uit personen die in de periode 2018-2021 niet door fysieke agressie, ongevallen en serieuze bedreigingen zijn getroffen.



Geen afname steun en erkenning

Hoewel slachtoffers meer last hebben van psychische klachten, zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een verdere afname van emotionele steun en erkenning aan slachtoffers door de coronapandemie. Wel kampen slachtoffers, of zij nu vóór of tijdens deze pandemie getroffen werden, ruim 2 maal zo vaak met een gebrek aan emotionele steun dan niet-slachtoffers (circa 17,5% versus circa 8.5%).



Voor zover bekend is dit de eerste grootschalige bevolkingsstudie naar de effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid en zelfredzaamheid van en sociale steun aan slachtoffers, waarbij tegelijkertijd de effecten van deze pandemie op niet-slachtoffers zijn onderzocht.

De vaststelling dat PTSS en andere klachten zijn verergerd en de zelfredzaamheid van slachtoffers is afgenomen, terwijl de sociale steun niet minder is dan bij slachtoffers van vóór de pandemie, is van belang voor de hulpverlening aan slachtoffers.



Publicatie

Velden, P.G. van der, Contino, C., Das, M., Leenen, J., & Wittmann, L. (2022). ‘Differences in mental health problems, coping self-efficacy and social support between adults victimised before and adults victimised after the COVID-19 outbreak: population-based prospective study’. British Journal of Psychiatry, https://doi.org/10.1192/bjp.2021.226

Bron: Tilburg University